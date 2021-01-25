"Внутри партии власти нет единства": политолог рассказал о борьбе элит в Кремле

О нарастающих в российском обществе протестных настроениях эксперты говорят еще с 2018 года, когда к общим экономическим сложностям и падением уровня жизни населения добавился еще и целый ряд непопулярных решений ушедшего впоследствии правительства Дмитрия Медведева. Чего стоят только пенсионная реформа, повышение НДС и ряд других инициатив прошлого Кабмина, которые были названы многими антисоциальными.

В 2020 году рост протестного потенциала оценивался уже сквозь призму целого ряда других событий и факторов, а конец года и вовсе ознаменовался появлением нового мощного катализатора в виде оппозиционера Алексея Навального и целой череды связанных с его персоной происшествий. Причем первая серия противостояния Навального и власти, похоже, завершилась, пусть и не совсем убедительным, но довольно мощным протестом в минувшую субботу. И в ожидании серии второй, а в том, что она будет, сегодня уже практически никто не сомневается, эксперты снова пытаются оценить происходящее сквозь призму ключевых политических процессов в стране.

К примеру, известный российский политолог Илья Гращенков считает, что в нынешних условиях можно наблюдать за обострением противостояния элит, которые разделились на два лагеря и устроили в верхах настоящую войну за влияние. Причем следующим этапом этого противостояния, как пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале, может стать его выход на поверхность с рядом соответствующих публичных заявлений.

«В "верхах" власти, похоже, обостряется борьба на фоне роста протестных настроений. Приезд Навального, выпуск фильма-расследования, а также последовавшие за ним несогласованные акции протеста стали катализатором для обострения противостояния элит.

Важным фактором для Кремля станет выстраивание отношений с администрацией Байдена. Фактически речь идет о транзите власти в России и его основных контурах. Важно, кто будет представлен в качестве возможного преемника президента – более прозападные кандидаты или наоборот. Учитывая, что борьба развернулась между двумя контурами системы – теми, кто зависит от западных денег (технологии, банковский бизнес и т.д.) и теми, кто выживает за счет внутреннего бюджета, обострение внутривидовой борьбы может вылиться в схватку «бульдогов под ковром». Война в верхах уже идет, и вопрос времени, когда она станет видимой, т.е. кто-то из фронтменов борющихся групп начнет выступать с публичными заявлениями.

Произойти это может в рамках публичной политики. Фактически акции оппозиции стали стартом предвыборной кампании в Госдуму, где "партии власти" придется сильно постараться, чтобы достигнуть даже заниженных показателей, на которые дает установку АП – 45/45. Напомню, что в 2011 году "Единая России" набрала 49,3%. Основной конкурент ЕР – КПРФ, так как в связи с коронакризисом нарастают "левые" настроения, при объединении с протестной повесткой (в рамках УГ), коммунисты могут составить серьезную конкуренцию единоросам. Но на сегодняшний день даже внутри партии власти нет единства, она разрывается внутренними противоречиями и конкуренцией за ресурсы.

Системе нужны новые точки опоры для сборки и мобилизации. И здесь важно допустить наличие внутренней оппозиции и разных точек зрения, наличие конкурентной среды», – пишет Илья Гращенков.