Белковский: Друзья Путина боятся перебить друг друга, если он оставит пост

Наступивший год – особенный. Осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Госдуме. Но еще раньше начался передел в бизнес-кланах. В перспективе – выборы президента. Кто и за что сражается на политическом Олимпе? Расклады сил обсуждаем с политологом Станиславом Белковским.

– В одном из недавних своих эфиров вы сказали: обнулив президентские сроки в поправках в Конституцию, Владимир Путин выпустил пар, поэтому тот факт, что сейчас элиты ведут активную борьбу за передел собственности, это хорошо: взрыва не будет. Но тогда получается, что Путин, который, как вы утверждаете, всем рулит, оказывается всего лишь заложником разборок кланов...

– Путин не всем рулит. Вертикаль власти – это пропагандистский фантом. Де-факто центры власти разбросаны по всей стране вширь и вглубь и контролируются они, как правило, различными финансово-промышленными группами, в состав которых входят и силовики. В этом смысле таким же пропагандистским мифом является некое идеологическое разделение власти на силовиков и каких-то либералов, которых не существует.

Владимир Путин выступает арбитром и гарантом целостности системы. А это не то же самое, что всем рулить. Свою роль арбитра и гаранта он может выполнять только в ситуации, когда возможна пролонгация его президентских полномочий. Именно поэтому он и пошел на обнуление Конституции.

Если бы уже было ясно, что в 2024-м он точно уходит (неважно на какой другой пост и в какой форме он сохранит свои президентские полномочия), то была бы поколеблена его роль арбитра, от которой он избавляться не хочет. Кроме того, борьба за власть была бы гораздо жестче и ярче, чем сейчас. Она уже сейчас происходит и мы видим, что по самым разным направлениям идут ожесточенные схватки между реальными субъектами реальной власти – финансово-промышленными группами

– Другими словами идет борьба не за кусок пирога, а за место преемника?

– В том числе. Место преемника является одним из активов, который делят.

При этом все исходят из понимания, что следующий президент России с точки зрения реального положения в системе не сможет стать Владимиром Путиным. Если сам Путин не пойдет на следующий срок, то президент будет по сути коллегиальный. Здесь, как мне представляется, уместна аналогия с переходом власти после смерти Иосифа Сталина (дай Бог Владимиру Путину здоровья и долгих лет жизни после ухода с поста президента).

Но все равно, президент есть президент, трон есть трон, Конституция есть Конституция, поэтому полномочия у нового главы государства так или иначе будут очень большие и важно, кто это будет. Кроме того, думаю, что некоторые представители окружения Путина, его близкие друзья, считают: ему уходить нельзя. Потому что если он (даже формально) оставит вожжи правления, то не будет признанного всеми арбитра и представители элит попросту перебьют друг друга. В самом прямом смысле этого слова – с использованием автоматического оружия и более тяжелых видов вооружений.