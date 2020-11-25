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Белковский: С отставкой Путина власть станет коллегиальной. Как после смерти Сталина

Политика
12:02, 25 ноября 2020

Белковский: С отставкой Путина власть станет коллегиальной. Как после смерти Сталина
фото: Global Look Press
фото: Global Look Press

На минувшей неделе в Госдуму внести законопроект, позволяющий действующему президенту вновь участвовать в выборах. Воспользуется ли Владимир Путин этой возможностью или уйдет с поста, как прогнозирует некоторые эксперты, размышляет политолог Станислав Белковский.

«Элиты заинтересованы в том, чтобы Путин не уходил»

– На мой взгляд, сейчас очень рано говорить о том, когда уйдет Владимир Путин с президентского поста. Для Владимира Владимировича важно, что он сам будет это решать, что нет никаких внешних сил и факторов, которые бы заставили его принять то или иное решение в данное время.

Именно в этом философия закона об обнулении. Она не заставляет его оставаться у власти до 2030 года, но позволяет в любой момент уйти. Главное, чтобы он сам принимал это решение. Для него вот эта свобода, развязанные руки и есть самое важное.

Кроме того, правящие элиты, на мой взгляд, заинтересованы в том, чтобы Владимир Путин быстро не уходил. Потому что никакого очевидного механизма преемственности власти на сегодняшний день нет.

Кто станет преемником Путина?

Однако можно предполагать, что у Путина будет коллективный преемник, коллегиальный – это в основном люди 70-80-х годов рождения, которых он сегодня пестует. Возможно, самым старым в этом коллегиальном органе будет Дмитрий Медведев, который уже успел поработать преемником Владимира Путина в 2008-2012 годах.

И будет, конечно, конкретный президент, поскольку Конституция уже меняться в обозримой исторической перспективе не будет. Но все равно это не будет фигура с такими же полномочиями и такой же ролью и в политической системе, и в обществе, и в мире, как у самого Владимира Путина. Новый президент будет первым среди равных, но не полным олицетворением и воплощением всей России, как нынешний президент. Вот об этом можно судить с достаточной степенью уверенности, равно как и о том, кто войдет в состав этого коллегиального преемника.

В основном так или иначе это политические фигуры, которые выдвигаются сегодня на авансцену и, помимо старшего «политического сына» Медведева, это в основном «дети» Владимира Путина по возрасту, – скажем, от главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и генерального прокурора Игоря Краснова до председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, который считается одним из ключевых авторов новейшей редакции российской Конституции. Безусловно, в составе этого коллегиального органа могут оказаться и такие люди, как, скажем, Сергей Нарышкин, и много еще кто. Но гадать можно долго.

Важно, что так или иначе руководство страны станет коллегиальным, как после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, и как раз эта аналогия кажется мне уместной. Ясно, что ни один человек не мог стать Сталиным-2. Так же, как и ни один человек не может стать Путиным-2, хотя, естественно, у страны будет президент со всеми теми формальными полномочиями, которые описаны в новейшей редакции Конституции, одобренной на плебисците 1 июля этого года.

Владимир Путин по базовому типу мышления является не стратегом, а тактиком и важнейшие решения принимает в последний момент… А когда настанет этот «последний момент», неведомо и самому российскому президенту.

Все остальное – это гадание на кофейной гуще.

«Сомневаюсь, что дочери уговаривают Путина покинуть пост, это шоу-бизнес тех, кто разносит слухи»

– Даже если это обсуждается (в чем я сильно сомневаюсь, поскольку, зная характер отца, дочь вряд ли будет побуждать его уходить, если он сам этого не хочет), я не могу себе представить, как это можно узнать. Что, черный ящик, что ли, есть в том помещении, где Владимир Путин с дочерью это обсуждает?

Слухи о его состоянии здоровья комментировать тоже очень трудно, поскольку, на мой взгляд, если какие-то проблемы со здоровьем и существуют, то узнать о них невозможно. Это тайна, которая очень тщательно охраняется, поэтому степень достоверности этих слухов нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Допустим, это узнали охранники. Но если путинские охранники будут сильно болтать о том, что они случайно узнают в высочайшем помещении, то их очень быстро уволят. В лучшем случае. А в худшем – сгноят каким-либо образом.

Поэтому даже если эта информация у кого-то и есть, то ее носители категорически не заинтересованы в ее дальнейшем распространении, поскольку для них это колоссальный риск, особенно в нынешней ситуации, когда все прослушивается, простукивается, прозванивается…

И уж, конечно, все люди, находящиеся в непосредственном контакте с президентом России, сами находятся под колпаком и следят друг за другом очень тщательно, чтобы не было никаких признаков измены. Поэтому я считаю, что такие вещи достоверными быть не могут.

Конечно, могут быть совпадения, известные по классическому анекдоту про блондинку и динозавра. Сюжет такой. У блондинки спрашивают: «С какой вероятностью можно встретить на улицах Москвы динозавра?» «50%», – отвечает блондинка. «Почему?» «Ну, или встречу, или не встречу», – отвечает девушка.

Так и тут. Какие-то совпадения возможны – то, что высосано из пальца, может совпасть с реальностью, так бывает и в жизни, и в истории. Но это не значит, что это сегодня можно с высокой долей достоверности что-то узнать, то есть, получить именно информацию, а не догадки.

На сегодняшний день прогнозы и гадания о том, уйдет ли Путин, плохо или хорошо он себя чувствует – это все формы шоу-бизнеса, а не политического анализа.

И как шоу-бизнес, это все может быть успешно и долговечно. Ну, Галкин же делает пародии на Владимира Владимировича Путина, эти пародии не запрещены, они часто бывают и смешными, и достаточно острыми, и где-то местами обидными, но пока это все остается именно в категории шоу-бизнеса, это может существовать, развиваться и продаваться за деньги.

Главное, чтобы никто из тех, кто распространяет такие слухи или смеется над Владимиром Путиным, не пытался идти с этим в политику. Если человек требует к себе серьезного отношения, как к политику, то и Кремль будет относиться к нему всерьез. Как правило, со знаком минус. А у Кремля достаточно богатый арсенал средств, чтобы призвать к порядку тех, кого он воспринимает со знаком минус.

«Дмитрий Медведев – все еще любимый «политический сын» Путина»

– Медведев не перестает быть «политическим сыном» Владимира Путина ни при каких обстоятельствах. Несмотря ни на что, это все равно это его «политический сын», со всеми его достоинствами и недостатками, и отношение к нему у Путина, как у отца к сыну.

Кроме того, мы же не видим, чтобы команда Владимира Путина формировалась из каких-то ярких людей. Это далеко не главный параметр рекрутинга команды нынешнего президента. Для Владимира Владимировича самое главное – это тотальная лояльность, а все остальные критерии и параметры – на втором, третьем и десятом местах.

Тотальная же лояльность проявляется в жизни в критических ситуациях. Одно дело – присягать на словах и клясться в верности. Другое дело – в неоднозначной ситуации, в которой можно повести себя как угодно, все-таки действительно исполнить волю «отца», а не свою собственную. Подобно тому, как некогда сделал Иисус Христос…

Если мы вспомним ситуацию в конце лета – начала осени 2011 года, когда Дмитрий Медведев уступил Владимиру Путину президентский пост, поймем, что это драматическое событие библейского масштаба. Я бы сказал, библейской образности, я бы сказал, потому что он хотел, чтобы исполнилась воля «отца», но не его собственная. И хотя, безусловно, стремился остаться на второй срок, но послушался Владимира Путина, и на второй срок не пошел. Став объектом насмешек, претерпев колоссальное унижение, пережил эти унижения, сжился с ними. Таким образом Медведев доказал, что он в этом смысле абсолютно надежный человек, который не предаст Путина.

«А были ли шансы у Медведева остаться на второй срок?»

– Были. Многие считали, что были. Кстати, сейчас вышла книга бывшего 44-го президента США Барака Обамы «Земля обетованная», в которой впрямую, правда, не говорится, что Барак Обама хотел видеть Дмитрия Медведева снова президентом в 2012 году, но косвенно на это указывается.

Барак Обама считал, что это вполне возможно. Так считали многие и в правящей элите России. И, кстати, часть этих многих после возвращения Владимира Путина в Кремль оказалась в итоге в тюрьмах... Потому что, если ты действительно стоишь близко к престолу, ты должен всячески подчеркивать свою лояльность и доказывать ее на деле. Так вот, Дмитрий Медведев это доказал, как никто другой. Поэтому полностью выброшен за борт российской политики он точно не будет.

Может быть, он станет в близжайшем будущем спикером Госдумы, такой вариант вполне реален. Если он возглавит на выборах в сентябре 2021-го список «Единой России», то с высокой вероятностью перейдет после этого на работу в Госдуму в качестве ее председателя.

Именно поэтому задерживается решение вопроса о присвоении Дмитрию Медведеву статуса пожизненного сенатора, который он может получить, как бывший президент по новому закону. Собственно, сам закон указывает, что бывшие президенты (т.е. в количестве одного человека – Дмитрия Медведева, так как других бывших президентов РФ нет) должны определиться в течении 3 месяцев с момента принятия закона – идут они в Совет Федерации, или нет. 

Если он станет спикером Госдумы, означает ли это, что потом Медведев может стать президентом и преемником? Да, но решения, на мой взгляд, нет. Есть и другие кандидаты тоже.

Преемник, повторю, будет коллегиальный, будет некое сообщество людей, а не один человек, наделенный той символической ролью в системе, которой сейчас обладает совершенно единый и безальтернативный Владимир Путин.

Теги: #Путин #Медведев

Рубрика: Политика

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