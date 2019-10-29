Валерий Соловей: Лучше Медведева для Путина преемника нет

Политолог Валерий Соловей – о том, что россиянам сообщают про поиск путинского преемника пропагандисты, и о том, что происходит на самом деле:

– Телеведущий Дмитрий Киселев на прошлой неделе поведал на встрече с первокурсниками факультета журналистики МГУ о нелегкой жизни президента. По его словам, Путин занимается вопросом поиска преемника столь фундаментально, что даже не смыкает глаз.

Все разговоры о возможном преемнике Владимира Путина – это следствие устойчивого убеждения элиты, что этот вопрос можно решить, игнорируя мнение общества. И это убеждение глубоко ошибочно: мнение общества игнорировать уже не получится.

То, что сказал Дмитрий Киселев о неустанном поиске преемника, не соответствует действительности. Путин об этом даже не думает, и в его присутствии подобные разговоры не ведутся.

Поиском преемника и рассмотрением вариантов транзита занимается администрация президента. Уже было всесторонне изучено порядка сорока вариантов, и пока что все сошлись на том, что лучше Медведева никого нет. Да, вы удивлены, а это именно так. И понятно, что в таком случае вопрос о честности и конкурентности выборов вообще стоять не может.

Повторюсь, все это предпринимается отнюдь не Путиным. Он не просто этим не занимается – он об этом вообще даже не думает. Президент доверяет своему окружению, которое в свою очередь снабжает его информацией о том, что в стране все хорошо и ему совершенно не о чем беспокоиться.

Какова вероятность ухода Владимира Путина в 2024 году? Этот вопрос уже утратил актуальность, а 2024 год стал слишком отдаленной перспективой. Все решится задолго до 2024 года. Власть в Российской Федерации сменится еще раньше – до 2022 года. Политический кризис в России произойдет в следующем году и продлится от двух до трех лет. С высокой вероятностью произойдет некое событие, а скорее даже череда событий, которые приведут к тому, что нынешняя власть прекратит свое существование. И вероятность такого сценария весьма и весьма высока.

Трудно сказать, что именно произойдет, что станет триггером, будет это инициативой действующей власти или следствием массовых протестов, но можно с уверенностью говорить о том, что первопричиной этих событий станет сама власть, а ни в коем случае не оппозиция. Как мы это уже наблюдали летом, во время выборов в Мосгордуму.

Валерий Соловей,

политолог

Валерий Соловей

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Материал вышел в издании «Собеседник» №41-2019 под заголовком «Лучше Медведева нет».