"В Кремле знают, что Путин скоро уходит": Соловей рассказал о планах элит в России

В последние годы российские политологи, как один обсуждали сценарии, которые позволили бы российским властям сохранить президентское кресло и соответствующий набор полномочий за нынешним главой государства Владимиром Путиным. Вариантов в данном случае было бесчисленное множество. Да и сами власть имущие постепенно подбрасывали «дров» в костер весьма оживленной дискуссии. Чего стоит недавнее «обнуление» президентских сроков, протянутое парламентариями под шумок принятия поправок к Конституции.

А ведь до этого были еще многочисленные разговоры о возможном изменении формата структуры власти в стране, при которой президентские полномочия можно было бы передать любому органу во главе с Путиным. К слову, нечто подобное происходит в последние дни, ведь Владимир Владимирович лично запустил процедуру перераспределения властных полномочий между правительством, обеими палатами парламента, Совбезом и Госсоветом. Были и более радикальные версии: к примеру, сохранение Путина «у руля» через проект «Союзного государства». Логика в данном случае проста: новая страна – новая возможность баллотироваться в президенты.

И сквозь все это время, пока в экспертных кругах обсуждались любые возможные манипулятивные сценарии дальнейшего развития событий, тонкой линией проходила самая простая, а оттого и наименее очевидная версия, согласно которой российский президент после окончания срока действия своих полномочий просто оставит свой пост, а себе на смену найдет достойного преемника, готового продолжать заданный ранее политический, экономический и социальный курс.

Похожего мнения придерживается и известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей, утверждающий, что уход Владимира Путина из власти – вопрос времени. Более того, по словам эксперта, в Кремле сейчас заняты вовсе не поиском способов сохранения власти за Путиным, а выработке механик, которые позволят ближайшему окружению Владимира Владимировича продолжить руководить страной уже без нынешнего президента.

«Обе так называемые "башни Кремля" действительно преследуют общую цель: научиться жить без Путина и после Путина. При всех общих серьезных различиях у них есть общий стратегический консенсус — они хотят обеспечить транзит и свое место в нем.

В Кремле знают, что Владимир Путин скоро уходит — теперь им необходимо обеспечить сохранение оснований системы, которую Путин создал. В этом смысле не существует никакого раскола элит, не существует никакого заговора, они едины.

Но в любом случае пока что первую скрипку играют силовики в силу ряда социокультурных, корпоративных и исторических обстоятельств: они ближе к Владимиру Путину, потому что сам президент расценивает общую ситуацию как полувоенную и больше им доверяет», — заявил Валерий Соловей в интервью телеканалу «Дождь».