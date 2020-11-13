Обама в своих мемуарах сравнил Путина с "жестким уличным боссом" из Чикаго

Бывший президент США Барак Обама издал первый том своих мемуаров под названием «Земля обетованная». Он поступит в продажу 17 ноября, однако The New York Times уже публикует рецензию на книгу.

В своем отзыве нигерийский писатель Чимаманда Нгози Адичи пересказывает отдельные моменты, описанные Обамой, в том числе и те, которые касаются мировых лидеров и политиков. Среди них упоминается и многолетний президент России Владимир Путин, который находился у власти в течение обоих сроков Обамы, а также до них и после.

В своих воспоминаниях экс-президент Соединенных Штатов говорит, что Путин напоминает ему «жесткого (или «крутого» — на англ. «tough») уличного босса, какие раньше заправляли Чикаго». Описывая внешность российского лидера, Обама выражается следующим образом: «Физически он был ничем не примечательным».

Кроме того, Адичи передает краткую характеристику следующего президента США Джо Байдена, которого Обама поддерживал во время выборов: «Джо Байден — порядочный, честный и лояльный человек, о котором Обама отзывается: «[Он] может стать колючим, если посчитает, что ему не уделяют должного внимания — качество, встречающееся при общении с гораздо более молодым руководителями».