"Даже не делают вид": Обама заявил, что эпидемия показала беспомощность политиков

«Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают, что делают. Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-либо», — сказал экс-президент США Барак Обама, обращаясь к выпускникам университетов, обращает внимание «Медуза».

Кроме того, он также записал видеообращение к выпускникам школ, где также обратил внимание на непонимание политиков и чиновников происходящих процессов: «Все те взрослые, о которых вы думали, что они главные и знают, что делают, оказывается, не могут ответить на все вопросы. Многие из них даже не задают правильные вопросы», — уверен Обама.

Таким образом бывший американский лидер призвал молодое поколение взять эту ответственность на себя: «Если мир станет лучше, то это зависит только от вас», — сказал он.

