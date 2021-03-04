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Мишустин и транзит власти: эксперт рассказал о перспективах премьера к 2024 году

Политика
15:49, 04 марта 2021

Мишустин и транзит власти: эксперт рассказал о перспективах премьера к 2024 году
Global Look Press
Global Look Press

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, задержанным, арестованным и осужденными после возвращения в Россию на фоне уличных акций в его поддержку и обозначившейся политической турбулентности, в первые два месяца 2021 года практически полностью подмяла под себя всю информационную повестку в России. В какой-то момент могло даже показаться, что эксперты забыли все прошлые дискуссии и принялись оценивать перспективы разрешения ситуации с блогером с самых разных точек зрения.

Впрочем, имя оппозиционера не будет сходить с первых полос еще долго, тем более что не так давно он был этапирован в колонию во Владимирской области, а Евросоюз и США объявили о первых санкциях в отношении российских силовиков как раз из-за дела Навального. Но определенная «информационная просадка» здесь все же наметилась, а потому политологи начали возвращаться к прежним дискуссиям, тем более что такие темы, как трансфер власти, предстоящие думские выборы и «кастинг» преемников Путина остаются одними из наиболее острых. А если принимать во внимание тот факт, что в последнее время эти темы плотно переплелись между собой и даже начали дополнять друг друга, становится понятно, что они во многом и будут определять ближайшую повестку, несмотря на то, что сторонники того же Навального не так давно объявили о готовности продолжить уличный протест.

Так, эксперты в последние недели снова активно перебирают фамилии наиболее вероятных кандидатов, причем речь уже не столько о преемниках действующего президента Владимира Путина, сколько о политических фигурах, чей вес в обозримом будущем может заметно увеличиться на фоне происходящих в стране процессов. К примеру, довольно часто стали обсуждать фигуру действующего премьера Михаила Мишустина, которому прочат одну из ключевых ролей в формировании будущей структуры власти и даже вполне допускают президентство, называя главу правительства одной из равноудаленных от условных «силовиков» и «либералов» во власти фигурой.

Между тем, как считает большинство экспертов, говорить о возможном президентстве Мишустина преждевременно, хотя его шансы на данный момент оцениваются как самые высокие. К примеру, как в разговоре с «Актуальными комментариями» отметил политолог Марат Баширов, в будущем у нынешнего премьера действительно есть хорошие политические перспективы. Но пока эксперт готов лишь прогнозировать сохранение позиции премьера за Михаилом Владимировичем, даже после того, как будет избран новый состав нижней палаты парламента.

«Полагаю, что Мишустин останется в должности главы правительства даже при новом созыве Госдумы. Разумеется, теоретически он даже может пойти как лидер партии "Единая Россия", но этот вопрос пока не решен. Хотя рейтинги доверия к нему довольно высокие, то есть он, очевидно, нравится населению. Пока я все равно вижу его лишь премьером. Об остальных перспективах можно будет говорить только ближе к 2023 году», – добавил эксперт. 

Теги: #Путин #Госдума #Навальный #"Единая Россия" #Мишустин

Рубрика: Политика

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