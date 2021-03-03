На Собянина ориентируются региональные элиты: Салин рассказал о возможных преемниках Путина

Российская политика в 2021 году рискует столкнуться с целым комплексом новых вызовов. Ведь на фоне продолжающихся разговоров о начавшемся в стране транзите власти и выборе преемника для действующего президента Владимира Путина, активно разворачивается принципиально новая дискуссия. И касается она предстоящих парламентских выборов.

Многие эксперты, к примеру, полагают, что формат транзита, как и подходы к проведению выборов в Государственную думу следующего созыва, могут быть тесно завязаны на том, какие отношения в ближайшие месяцы Москве удастся выстроить с ключевыми западными столицами, в особенности с Вашингтоном. Есть и версии, согласно которым формат транзита и выборов давно определен, дескать, осталось только дождаться, когда его параметры станут известны общественности. Например, немало надежд политологи возлагают на послание президента Федеральному собранию, однако с его датой вышел определенный промах, ведь этого мероприятия многие ожидали еще в конце февраля.

Между тем, по словам главы Центра политических исследований Финуниверситета при Кабмине Павла Салина, у транзита власти нет жесткой привязки к предстоящим парламентским выборам. Более того, эксперт отмечает, что нет даже данных о последовательности этих процессов, то есть, какой из них произойдет раньше: транзит или выборы.

«Поскольку нет точных данных о формате транзита с институциональной точки зрения, то, вероятнее всего, президент еще не определился и не оглашал их никому в своем окружении. Кроме того, нет ясности и по конкретным фигурам. Есть лишь якобы общий вариант, при котором ставка будет делаться на равноудаленную персону, гражданское лицо. Вариант с новым силовиком, которым был и президент Путина, на данный момент основным не является. И мы прекрасно понимаем, что таких равноудаленных фигур довольно мало», – приводит слова Салина FederalPress.

Впрочем, назвать несколько таких «равноудаленных» фигур специалист все-таки решился. По его словам, под это определение могут подходить экс-президент и бывший премьер Дмитрий Медведев, действующий глава правительства Михаил Мишустин и даже столичный градоначальник Сергей Собянин. «Отдельные группы влияния не считают Собянина нейтральным. Кроме того, на него ориентируются региональные элиты, что в условиях транзита совсем не играет ему на руку», – добавил политолог.