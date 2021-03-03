Патриарх поздравил Мишустина с днем рождения орденом святого князя Даниила

Сегодня премьер-министру Михаилу Мишустину исполняется 55 лет. С днем рождения его решил поздравить и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев), однако словами он не ограничился, а наградил именинника орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

«За годы трудов на различных должностях Вы явили добрый пример ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Отрадно свидетельствовать, что накопленный опыт помогает вам в решении непростых задач, стоящих ныне перед высшим исполнительным органом государственной власти», — передает Znak.com заявление пресс-службы РПЦ, распространившей обращение Кирилла.

Среди прочего патриарх отмечает успехи Мишустина в борьбе с эпидемией коронавируса, которую он называет «губительным поветрием».

Издание отмечает, что эта награда присуждается не только духовным лицам, но и представителям светского мира, которые помогают церкви.

На связи Мишустина с РПЦ и его щедрые пожертвования обращали внимание во множестве расследований об активах премьера. Об этом писал и Sobesednik.ru:

В другом своем расследовании Sobesednik.ru писал о неоднозначных связях зятя Мишустина Александра Удодова с обанкротившимся банком РПЦ «Пересвет», в совет директоров которого также входила предполагаемая троюродная сестра патриарха Кирилла Елена Холодова.