От Мишустина до Кириенко – члены православного братства дорвались до власти

Не прошло и года, как нынешний премьер Михаил Мишустин принял участие в закладке храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» на территории Успенского мужского монастыря (его еще называют Саровской пустынью). Вряд ли чиновник тогда уже точно знал, что тем самым закладывает основу не просто храма, а своей дальнейшей политической карьеры. Но предполагать это имел все основания.

Кроме Мишустина, на той церемонии присутствовал не только губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, но и сам первый зам. руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, который и пролоббировал недавнее назначение главы ФНС председателем всего правительства России. Чин закладки храма тогда совершал лично митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, вокруг которого уже несколько лет назад сформировался костяк почитателей Серафима Саровского – так называемое Дивеевское братство.

Досье

Серафим Саровский

Один из самых почитаемых святых, иеромонах Саровского монастыря и основатель Дивеевской женской обители. В новой России – покровитель ядерщиков. Среди его монашеских и аскетических подвигов:

– жизнь в лесу,

– ношение круглый год одной и той же одежды,

– питание только травой снытью,

– тысячедневное столпничество на валуне,

– кормление медведя с рук,

– обет молчания и затворничество,

– дар прозорливости и исцеления от болезней.

Серафим Саровский

Под крылом Серафима

28 августа 2019 года, в праздник Успения Богородицы, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. После чего вручил церковные награды. За помощь Саровской пустыни тогдашний руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин получил орден Преподобного Серафима Саровского III степени.

Не осталась в тот день без внимания Патриарха и первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко (в СМИ упорно пишут, что ее зять Михаил Данилов приходится Мишустину крестником). Нестеренко тоже достался один из орденов РПЦ. Еще бы. Тремя неделями ранее замминистра приняла участие в рабочем совещании членов попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Кроме нее, на встречу пригласили председателя правления АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрия Чернышенко.

И вот результат: уже в этом году орденоносец Мишустин получил пост премьера. Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером, который курирует в том числе религиозные организации. А Татьяна Нестеренко сохранила свой пост, несмотря на то, что осенью разгорелся скандал из-за ее рублевского особняка, приобретенного на непонятные доходы.

Не иначе как преподобный Серафим Саровский за несвятую троицу заступился.

Братья по братству

В 2018 году председателем попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей стал первый зам. главы кремлевской администрации Сергей Кириенко, отвечающий в Кремле в том числе и за кадровые вопросы. Впрочем, Кириенко стал членом Дивеевского братства еще раньше, будучи сначала полпредом президента в ПФО, а затем главой «Росатома». До сих пор в карьере это ему помогало. И не ему одному.

Бывший топ-менеджер «Росатома» Валерий Лимаренко тоже активно помогал обители плюс возвел на территории «Атомэнергопроекта» храм во имя Серафима Саровского. Теперь Лимаренко – губернатор Сахалинской области.

Среди других заступников памяти преподобного:

Глеб Никитин, теперь губернатор Нижегородской области;

Михаил Бабич, первый заместитель министра экономического развития;

Андрей Белоусов, нынешний первый вице-премьер и бывший помощник президента по экономическим вопросам;

Андрей Клишас, сенатор, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству;

Олег Белозеров, глава РЖД;

Дмитрий Мазепин, «Уралхим»;

естественно, сам митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (в миру – Василий Данилов), один из возможных преемников Патриарха Кирилла.

И многие другие члены так называемого Дивеевского братства, которые в трудную минуту готовы поддержать не только Дивеевский и Саровский монастыри, но и друг друга.

Члены Дивеевского братства в неполном сборе

Заграница им поможет

Для сбора средств на помощь обители в 2005 году по инициативе Сергея Кириенко и благословению Алексия II был создан Фонд преподобного Серафима Саровского. Ни по одному из контактных телефонов, размещенных на его сайте, дозвониться не удалось. В качестве реального адреса НКО указан небольшой двухэтажный павильон у станции метро «Краснопресненская». Там же зарегистрировано несколько фирм, связанных с членом президиума «Деловой России» Сергеем Габестро, исполнительным директором фонда.

По тому же адресу был прописан и фонд «Соработничество», учрежденный в 2013 году Валерием Фадеевым. Несколько месяцев назад при поддержке Кириенко Фадеев получил должность главы Совета при президенте РФ по правам человека.

Понятно, что многие пожертвования идут и по другим каналам (через тот же «Росатом» или «УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера»). Но в последние годы лишь официальный бюджет одного только Фонда Серафима Саровского превышает 150 млн рублей. Причем, как выяснил «Собеседник», активно жертвуют обители не только россияне, но также заграничные НКО и «иные иностранные организации».

Для таких иноагентов на сайте фонда указан даже специальный счет для перевода денег через Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y., USA. И ладно бы православные патриоты в юанях подношения принимали. Так ведь нет, в реквизитах прямо указано – хотят деньги в долларах.

Совсем уже ничего святого...

Кстати

Путин оказался в пролете

Сразу после назначения новым премьер-министром Михаила Мишустина (16 января) было торжественно объявлено, что уже 30 января Саров с официальным визитом посетит сам президент. Но Владимир Путин неожиданно передумал, оправдавшись: «Погода не позволяет».

Чтобы Путин и погоды испугался? Скорее уж погоды политической. Президент – известный сторонник системы сдержек и противовесов, и его визит в Саров мог быть воспринят как безоговорочная поддержка и без того усилившегося Дивеевского братства. Кем воспринят? Афонским братством, к которому причисляют Аркадия Ротенберга, Сергея Нарышкина, Александра Беглова, Юрия Чайку, Андрея Турчака... Ведь противостояние силовиков и либералов сегодня в России уже не так актуально. По сути, за власть сейчас бьются не они, а эти вот православные братства, наш суверенный, импортозамещенный аналог масонских лож.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2020 под заголовком «Довольные каменщики».