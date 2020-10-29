Квартиры, джеты, яхты и связи с "Конкордом". Что известно о патриархе Кирилле

О роскошном образе жизни патриарха Кирилла, известного в миру как Владимир Гундев, говорили не раз. В этом году после очередного скандала, связанного с РПЦ, ему и самому пришлось оправдываться, что никаких $6 млрд у него нет, а подобные заявления являются «бредом». Такого состояния у него и правда пока никто не нашел, однако из расследования «Проекта» следует, что одной только недвижимости у него и двух его предположительных родственниц не менее чем на 225 млн рублей.

По данным издания, самому Кириллу принадлежат минимум три квартиры общей стоимостью в 91 миллион рублей:

Москва, ул. Николоямской, 43/4 — 38 кв. м. (12 млн)

Москва, ул. Серафимовича, 2 — 145 кв. м. (70 млн)

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр-т, 10 — 83 кв. м. (9 млн)

Самая дорогая из них находится в так называемом «Доме на набережной» — об этом ранее уже писал Sobesednik.ru. Причем только за один судебный иск из-за пыли, появившейся в квартире патриарха во время ремонта у его соседа, бывшего главы Минздрава Юрия Шевченко, Гундяев смог отсудить 19 млн компенсации. Интересы патриарха в суде тогда представляла некая Лидия Леонова, которая жила в этой квартире вместе с Кириллом, писал Sobesednik.ru.

Достоверно установить, кем она приходится Гундяеву, тогда не удалось, однако «Проект» в своем материале пишет, что сам он называл её в интервью Владимиру Соловьеву троюродной сестрой. Родственница оказалась даже состоятельнее своего брата: у неё издание обнаружило три квартиры и дом в получасе езды от Переделкино, где расположена официальная резиденция патриарха Московского и всея Руси. Общая стоимость недвижимости — 102 млн рублей.

Москва, Гагаринский пер., 24/7, с. 1 — 83 кв. м. (47 млн)

МО, д. Сивково Одинцовского района — дом площадью 300 кв. м. (10 млн)

Санкт-Петербург, Наб. Крюкова кан., 7/2 — 121 кв. м. (42 млн)

Санкт-Петербург, Наб. Крюкова кан., 7/2 — треть нежилого помещения в 200 кв. м. (3 млн)

Что ещё известно о Леоновой

Квартиру на Крюковом канале Леоновой в начале 2000-х подарил швейцарец югославского происхождения Александр Димитриевич, пишет «Проект». О нем также известно, что в 2003 году он выкупил у Гундяева недостроенный дом на Николиной горе (условия сделки неизвестны), а вскоре перепродал его (сейчас он оценивается в 70 млн рублей).

Квартиру в Гагаринском переулке Леонова приобрела год назад в возрасте 73 лет.

Владимир Лыпарь получает награду // фото: Global Look Pres

Как ранее рассказывал Sobesdnik.ru, Леонова также связана с компанией скандально известного «повара Путина» Евгения Пригожина ООО «Конкорд» — пенсионерка является соучредителем ООО «Владолид», где её партнер по бизнесу — предприниматель Владимир Лопарь, генеральный директор «Конкорда». Кроме того, Кирилл лично вручал Лопарю патриаршую награду. Также бизнесмен связан с благотворительным фондом «Прииди и виждь» супруги Пригожина Любови.

Кстати, у РПЦ и Пригожина также была связь в парке Минобороны «Патриот», где церковь в этом году открыла храм вооруженных сил, а «повар Путина» оказывает клининговые услуги через ООО «Белый медведь».

Есть у Гундяева и другая троюродная сестра

Как пишет «Проект», 73-летний патриарх также связан родственными узами с некой 63-летней Еленой Холодовой, которая, по данным издания, также приходится ему троюродной сестрой. Её недвижимость куда скромнее — всего две квартиры по одной в Москве и в Питере за 32 млн рублей:

Москва, ул. Расплетина, 21 — 63 кв. м. (22 млн)

Санкт-Петербург, ул. Одесская, 2 — 63 кв. м. (10 млн)

Всё, что удалось выяснить о Хохловой «Проекту», — она была миноритарием банка «Пересвет» и входила в его совет директоров, когда РПЦ владела основным пакетом акций. Точные сроки издание не указывает, но пишет, что после этого она смогла купить квартиру в 2013 году. Не исключено, что Кирилл в это время уже был главой РПЦ (он им является с февраля 2009 года).

Скриншот из YouTube

Как указывал Sobesednik.ru, «Пересвет» в итоге пришлось закрыть в районе 2016 года на фоне скандала с невыдачей средств, а «Роснано» через одну из своих «дочек» обвинила банк и учрежденный им фонд «Сберинвест» в незаконном выводе $90 млрд.

Яхты и часы

Патриарх Кирилл ещё в 2012 году был замечен в нескромных часах швейцарской фирмы Breguet за $30 тысяч. Причем тогда на фотографии на сайте РПЦ с его руки они пропали, а вот в отражении остались.

Фото: сайт Русской православной церкви

В прошлом году «Открытые медиа» также выяснили, что стоимость аренды яхты «Паллада», подаренной «Лукойлом» Валаамским монастырем, составляет 500 тысяч рублей за пять часов. При этом СМИ сообщали, что Гундяев был на ней частым гостем.

В 2015 году заметили похожего на Кирилла человека, и на другой яхте Azimut за $680 тысяч. Это произошло недалеко от села Дивноморское.

Не раз патриарха замечали и на частном бизнес-джете Gulfstream G450 за $43 млн, попавшего в одно из расследований ФБК Алексея Навального. С Кириллом его тогда связал The Bell.