Квартиры, джеты, яхты и связи с "Конкордом". Что известно о патриархе Кирилле

Юрий Дмитриев // стоп-кадр: YouTube

Николай Сванидзе: Чтобы Дмитриева не сгноили, нужно сильно шуметь
Бари Алибасов // фото: Global Look Press

"Не отказывался никогда!" Бари Алибасов похвастался своими секс-достижениями
Фото: Global Look Press

Олег Митволь: Мы все скоро увязнем в мусоре
Фото: Global Look Press

Соловей: Семья Путина сильно влияет на его решение уйти из власти
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Как коронавирус влияет на гипертоников: высокое давление, инсульты, инфаркты
"Вареная селедка – это что-то": Ефремов оценил баланду и развлечения в СИЗО
Залечить до бесплодия и смерти: скандал в Уктусском пансионате всколыхнул Сеть

Новости дня

29 октября, четверг

[11:05]Страны ЕС обяжут вводить минимальную зарплату, хотя переговоры предпочтительнее
[10:28]Молодые семьи обогнали пенсионеров в антирейтинге по уровню дохода
[09:28]В Госдуме предложили людям самостоятельно выплачивать свои пенсионные отчисления
[08:54]Депутат объяснил Силуанову, что такое пенсия и в чем там справедливость
[08:29]В ФРГ и Франции карантин, Трамп – жертва РИА, как купаться. Главное к 29 октября

28 октября, среда

[18:03]СК Чечни не нашел состава преступления в похищении активиста и насилия над ним
[17:26]Минтруд: Прожиточный минимум перестанет быть критерием для оценки бедности
[16:56]В Фонде капремонта томится 267 млрд рублей. Они никак не защищены от обесценивания
[16:31]Володин предложил выделить дополнительные средства на строительство больниц
[16:14]Минздрав запретил врачам и чиновникам комментировать коронавирус без цензуры
[15:23]Путин говорит, второй волны нет, а всё это лишь первая. Он противоречит сам себе
[15:10]Центр толерантности начал консультации по работе со свидетелями школьной травли
[13:56]В ЕСПЧ приняли жалобу по факту 21-кратного опроса несовершеннолетней об изнасиловании
[13:54]Губернатор Омской области заявил о сбое системы лечебного блока Минздрава
[13:32]Песков заявил, что мнение Кадырова по внешней политике роли не играет
[13:21]В "Конкорде" озвучили планы Пригожина по судебным тяжбам из-за санкций ЕС
[13:13]"Пенсия – это компенсация за утраченный заработок": Силуанов о пенсии работающих
[12:19]Единомышленника Тесака нашли мертвым в лесу. У следствия снова версия суицида
[11:57]Эксперты предупреждают о кризисе неплатежей: налоги не смогут заплатить 20% фирм
[11:30]COVID-19 за сутки в РФ: рекорд по смертям и стабилизация в Москве
[11:09]Facebook убрал предвыборную рекламу Трампа, которая вводила людей в заблуждение
[10:49]Петух перерезал филиппинскому полицейскому бедренную артерию
[10:35]Два зама федеральных ведомств поедут в Омск разбираться в скандале со скорыми
[10:04]Посол Беларуси не может исполнять обязанности из-за нелегитимности Лукашенко
[09:43]Под Псковом на кладбище проведут митинг против закрытия инфекционной службы
[09:16]К информированию о переписи населения привлекут "Смешариков" и почти 1 млрд
[08:45]Эрдоган в трусах, Лукашенко в проблемах, СССР под защитой. Главное к 28 октября

27 октября, вторник

[15:59]Лукашенко: Выходя на протест, человек лишается права на высшее образование
[15:32]Шеф-редактора Sobesednik.ru оштрафовали на 60 тысяч за интервью о пытках в колонии
[14:42]Кадыров: Франция похожа на террориста, "провоцирующего" мусульман нарушать закон
[14:17]Лукашенко назвал протестующих террористической группировкой, атакующей Беларусь
[13:39]Супруга Пашиняна отправилась на карабахскую войну вслед за сыном
[13:10]Светлана Тихановская подчеркнула, что акции 26 октября были только началом
[12:31]Попова заявила, что 40% россиян носили маски ещё в 2016 году
[11:45]Госдума разрешила президенту увольнять судей КС и запретила им особое мнение
[11:12]В России суточный рекорд по смертности, а в Москве ковид у каждого 31-го человека
[10:24]Больше масок, тестов и закрытие кафе с 23 до 6 – новые ограничения в России
[09:40]Больному ковидом губернатору Иркутской области стало хуже. Он госпитализирован
[09:14]"Всевышний покарает тебя": Муфтий Чечни назвал Макрона "террористом №1"
[08:43]Репрессии Лукашенко в ООН, атаки на Францию, недоверие к ТВ. Главное к 27 октября

Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Штраф 5 тысяч или бесплатные маски? // фото: Global Look Press
Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?
Фото: Global Look Press
Мама, я пошел… на работу! Как защитить права ребенка при его трудоустройстве
Рецепт: восхитительный сливово-сырный пирог для идеального осеннего настроения
Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: Global Look Press
Пастуший пирог и свинина с чили и ананасами: Сытные осенние ужины
Юрий Дудь // фото в статье: скриншот Youtube
Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой
Фото в статье: пресс-служба СТС
Панини с курицей и куриный гирос: топ лучших рецептов домашнего фастфуда
Фото: Global Look Press
В Екатеринбурге против алиментов, а в Нижнем – против разведенок: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
sobesednik logo

Квартиры, джеты, яхты и связи с "Конкордом". Что известно о патриархе Кирилле

Политика - Расследование
11:20, 29 октября 2020

Квартиры, джеты, яхты и связи с "Конкордом". Что известно о патриархе Кирилле
Патриарх Кирилл // Global Look Press
Патриарх Кирилл // Global Look Press

О роскошном образе жизни патриарха Кирилла, известного в миру как Владимир Гундев, говорили не раз. В этом году после очередного скандала, связанного с РПЦ, ему и самому пришлось оправдываться, что никаких $6 млрд у него нет, а подобные заявления являются «бредом». Такого состояния у него и правда пока никто не нашел, однако из расследования «Проекта» следует, что одной только недвижимости у него и двух его предположительных родственниц не менее чем на 225 млн рублей.

По данным издания, самому Кириллу принадлежат минимум три квартиры общей стоимостью в 91 миллион рублей:

  • Москва, ул. Николоямской, 43/4 — 38 кв. м. (12 млн)
  • Москва, ул. Серафимовича, 2 — 145 кв. м. (70 млн)
  • Санкт-Петербург, Большеохтинский пр-т, 10 — 83 кв. м. (9 млн)

Самая дорогая из них находится в так называемом «Доме на набережной» — об этом ранее уже писал Sobesednik.ru. Причем только за один судебный иск из-за пыли, появившейся в квартире патриарха во время ремонта у его соседа, бывшего главы Минздрава Юрия Шевченко, Гундяев смог отсудить 19 млн компенсации. Интересы патриарха в суде тогда представляла некая Лидия Леонова, которая жила в этой квартире вместе с Кириллом, писал Sobesednik.ru. 

Достоверно установить, кем она приходится Гундяеву, тогда не удалось, однако «Проект» в своем материале пишет, что сам он называл её в интервью Владимиру Соловьеву троюродной сестрой. Родственница оказалась даже состоятельнее своего брата: у неё издание обнаружило три квартиры и дом в получасе езды от Переделкино, где расположена официальная резиденция патриарха Московского и всея Руси. Общая стоимость недвижимости — 102 млн рублей.

  • Москва, Гагаринский пер., 24/7, с. 1 — 83 кв. м. (47 млн)
  • МО, д. Сивково Одинцовского района — дом площадью 300 кв. м. (10 млн)
  • Санкт-Петербург, Наб. Крюкова кан., 7/2 — 121 кв. м. (42 млн)
  • Санкт-Петербург, Наб. Крюкова кан., 7/2 — треть нежилого помещения в 200 кв. м. (3 млн)

Что ещё известно о Леоновой

Квартиру на Крюковом канале Леоновой в начале 2000-х подарил швейцарец югославского происхождения Александр Димитриевич, пишет «Проект». О нем также известно, что в 2003 году он выкупил у Гундяева недостроенный дом на Николиной горе (условия сделки неизвестны), а вскоре перепродал его (сейчас он оценивается в 70 млн рублей). 

Квартиру в Гагаринском переулке Леонова приобрела год назад в возрасте 73 лет. 

Владимир Лыпарь получает награду // фото: Global Look Pres

Как ранее рассказывал Sobesdnik.ru, Леонова также связана с компанией скандально известного «повара Путина» Евгения Пригожина ООО «Конкорд» — пенсионерка является соучредителем ООО «Владолид», где её партнер по бизнесу — предприниматель Владимир Лопарь, генеральный директор «Конкорда». Кроме того, Кирилл лично вручал Лопарю патриаршую награду. Также бизнесмен связан с благотворительным фондом «Прииди и виждь» супруги Пригожина Любови.

Кстати, у РПЦ и Пригожина также была связь в парке Минобороны «Патриот», где церковь в этом году открыла храм вооруженных сил, а «повар Путина» оказывает клининговые услуги через ООО «Белый медведь».

Есть у Гундяева и другая троюродная сестра

Как пишет «Проект», 73-летний патриарх также связан родственными узами с некой 63-летней Еленой Холодовой, которая, по данным издания, также приходится ему троюродной сестрой. Её недвижимость куда скромнее — всего две квартиры по одной в Москве и в Питере за 32 млн рублей:

  • Москва, ул. Расплетина, 21 — 63 кв. м. (22 млн)
  • Санкт-Петербург, ул. Одесская, 2 — 63 кв. м. (10 млн)

Всё, что удалось выяснить о Хохловой «Проекту», — она была миноритарием банка «Пересвет» и входила в его совет директоров, когда РПЦ владела основным пакетом акций. Точные сроки издание не указывает, но пишет, что после этого она смогла купить квартиру в 2013 году. Не исключено, что Кирилл в это время уже был главой РПЦ (он им является с февраля 2009 года). 

Скриншот из YouTube

Как указывал Sobesednik.ru, «Пересвет» в итоге пришлось закрыть в районе 2016 года на фоне скандала с невыдачей средств, а «Роснано» через одну из своих «дочек» обвинила банк и учрежденный им фонд «Сберинвест» в незаконном выводе $90 млрд.

Яхты и часы

Патриарх Кирилл ещё в 2012 году был замечен в нескромных часах швейцарской фирмы Breguet за $30 тысяч. Причем тогда на фотографии на сайте РПЦ с его руки они пропали, а вот в отражении остались.

Фото: сайт Русской православной церкви

В прошлом году «Открытые медиа» также выяснили, что стоимость аренды яхты «Паллада», подаренной «Лукойлом» Валаамским монастырем, составляет 500 тысяч рублей за пять часов. При этом СМИ сообщали, что Гундяев был на ней частым гостем.

В 2015 году заметили похожего на Кирилла человека, и на другой яхте Azimut за $680 тысяч. Это произошло недалеко от села Дивноморское.

Не раз патриарха замечали и на частном бизнес-джете Gulfstream G450 за $43 млн, попавшего в одно из расследований ФБК Алексея Навального. С Кириллом его тогда связал The Bell.

Теги: #РПЦ #Патриарх

Рубрика: Расследование

Поделитесь статьей:

Патриарх Кирилл // Global Look Press

Расследование

Квартиры, джеты, яхты и связи с "Конкордом". Что известно о патриархе Кирилле
Фото: gazprom-neft.ru

Расследование

О спорт, ты – нефть! "Дочка" "Газпрома" поддерживает отличную форму
Валерий Газзаев // фото: GlobalLookPress

Расследование

Валерий Газзаев и Ко: какие депутаты владеют бизнесом в коронавирусной Испании
Политика
Два Франциска: президент РФ и папа римский подкинули пищи для размышлений
Валерий Соловей рассказал, что будет происходить в России после ухода Путина
Известный политолог раскрыл имя "второго после Путина" человека в России
"Владимир Путин хочет отойти от дел": Уткин рассказал о разговоре с "осведомленными людьми"
Общество
Купил тесты в интернете: Валерий Гартунг испытал российскую вакцину и заболел
Милонов объяснил прелести вакцинации: Можно будет целоваться без маски
"Кремль. Путину". Проведите расследование гибели пациентов ростовской больницы!
За деньгами Павла Дацюка и экс-схиигумена Сергия придут приставы
Колумнисты
Ролдугин Олег

Ролдугин
Олег

журналист

Поскольку Владимир Путин как президент Сергею Собянину доверяет, логично предположить, что именно друзьям Путина и досталось больше всего. Так и есть: 442 млрд рублей заработал «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, 286 млрд – «МИСК» и «АРКС», связанные с Геннадием Тимченко...

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Чем более оголтелая и наглая ложь, чем более бесстыжая пропаганда ненависти льется в уши населению, тем одобрительней воспринимаются эти зловещие клоунады. А вся проблема в том, что в силу нашего исторического стокгольмского синдрома вирус опознается как свой, родной

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Дело Ефремова показало весь диапазон возможностей индивидуальной настройки системы «Свой/чужой». Михаил Олегович – не только любимый актер, но и прекрасный собеседник и собутыльник. Возможно, лучший. И очень многие из его окружения во время процесса стояли перед серьезным внутренним выбором

Культура и ТВ
Владимир Конкин предчувствовал трагедию в семье
Людмила Улицкая: Власть меня не видит, и я ее не вижу. Это же просто счастье!
Березин допустил деменцию у вдовы Баталова, обвинившей Дрожжину и Цивина в мошенничестве
Народный генерал: вдова Булдакова впервые рассказала, каким будет памятник актеру
Шоу-бизнес
Анатолий Вассерман шокировал "обнаженкой": "Если кому-то не нравится – жаль"
Подруга Скобцевой: Она приучала к ощущению, что сцена – это радость и праздник
"Мои руки не для скуки": сын Никаса Сафронова заморозил сперму (фото, видео)
"Грозит ампутация, боли адские!": губы Гогена Солнцева изуродовали врачи (фото)

Здоровье
Найден способ эффективно бороться с воспалениями при БАС
Обнаружены новые гены, способные помочь лечить экзему и псориаз
Пациентам после инфарктов очень нужны жирные кислоты Омега-3
"Сердечников и онкобольных бросили из-за ковида": Махсон раскритиковал медицину
Туризм
Как бесплатно обменять билет "Аэрофлота" за 30 минут до вылета
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
"Собеседник" нашел "русских хакеров", которых ищут США
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
Лех Валенса // фото: Global Look Press
Лех Валенса:
История отношений России и Польши – это большая школа жизни
Фото: пресс-служба канала НТВ
Глеб Глинка:
Фильм "Доктор Лиза" – это попытка вернуть её к жизни
Global Look Press
Маша Распутина:
"Хватит заниматься ерундой, особенно в шоу-бизнесе!"
Светлана Капанина // Фото: Антон Абрамов
Светлана Капанина:
Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка
Александр Молочников // фото в статье: Global Look Press
Александр Молочников:
Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Белоруссии
Фото в статье: соцсети
"Ты – раб Бузовой, а не бог": Влад Кадони не на шутку разозлил Никиту Джигурду
Фото: архив Дмитрия Корепина
"Это победа Дорониной": актер МХАТ отсудил у театра 380 тысяч рублей
Фото: Global Look Press
"Говоришь про меня гадости!": взбешенный Киркоров поскандалил с Сафроновым
Фото: Global Look Press
Маша Распутина уже 27 раз стала бабушкой: "пасынок" певицы открыл семейные тайны
Стоп-кадры: YouTube
Внучке Гурченко закрыли доступ в клуб, где у нее произошла драка с Ларой Фрост
Фото: соцсети
Месяц в полной изоляции: омский зооприют ищет хозяина для пса-робинзона
Фото в статье: соцсети
Прописали по матушке: жительница Екатеринбурга лишила себя отчества
Северный Речной вокзал // Фото: АГН "Москва"
Вокзал для двоих
Монологи о шансоне. Часть 10: Ксения Стриж
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
^