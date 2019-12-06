The Bell: патриарх РПЦ летал на самолете компании из расследований Навального

Как сообщает The Bell, на самолетах, которые, по данным Eurocontrol, находились в управлении Skyline Aviation SRL, кроме телеведущей канала «Россия 1» Наили Аскер-заде и жены премьер-министра РФ Светланы Медведевой (как то о них утверждалось в предыдущих расследованиях ФБК), летал патриарх Кирилл и могли летать чиновники из администрации президента.

При этом отмечается, что ещё два самолета, оператором которых является компания, ранее «принадлежали офшорам из списка аффилированных лиц ВТБ».

Изданию удалось обнаружить, что на одном из этих самолетов — бизнес-джете T7-ZZZ — в августе 2017 года прилетел в Курган патриарх Кирилл. При этом в СМИ стоимость такого перелета оценили в 3,6 миллиона рублей, однако, как отмечает The Bell, РПЦ заявляет, что не платит за подобные перелеты, а делают это частные меценаты, среди которых называются владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, владелец «Фосагро» Андрей Гурьев и владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

Ссылаясь на данные геолокации и хронологию передвижений представителей власти, журналисты также предполагают, что в 2016–2017 годах не исключено использование T7-ZZZ чиновниками администрации президента, среди которых на тот момент спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, помощник президента Игорь Левитин, вице-премьер Александр Хлопонин, глава Минприроды Сергей Донской, вице-премьер Юрий Трутнев и экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов, который также являлся полпредом президента в СЗФО.

«Кому принадлежит Skyline Aviation SRL — неизвестно, имеет ли к ней отношение ВТБ — тоже. Кто покрывает перелеты высокопоставленных лиц на бизнес-джетах этой компании — непонятно», — заключает The Bell.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не намерен комментировать расследования политика Алексея Навального, так как считает их «некачественными».