Навальный пошутил, что RT пообещал задать Медведеву вопрос о его расследовании

Навальный пошутил о звонке Маргариты Симоньян с обещанием задать Медведеву вопрос о расследовании про его жену.

Главный редактор «Russia Today» Маргарита Симоньян пообещала, что во время интервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева её журналисты зададут последнему вопрос о расследовании ФБК про самолет, записанный на офшорную компанию, якобы связанную с банком ВТБ. Об этом сообщил в своем твиттере сам Навальный: «Ого, только что нам позвонила настоящая (проверили) Маргарита Симоньян и подтвердила, что завтра на пресс-конференции Медведева представитель канала [Russia Today] задаст вопросы, касающиеся самолета Светланы Медведевой, и даже уточнила, как их правильно сформулировать».

При этом Симоньян прокомментировала в своем твиттере это фразой: «Вот что бывает, когда [нецензурное слово] пропускает прием таблеток. А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал Доктор» (орфография и пунктуация сохранены).

Позднее Навальный пояснил в твиттере: «Смешно. В мою невинную шутку поверила не только половина ФБК, но и весь Кремль».

В своем расследовании Навальный сообщил, что самолет, на котором якобы летает супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана Медведева, принадлежит тому же офшору, что и самолет, фигурирующий в его материале про журналистку канала «Россия 1» Наилю Аскер-заде, — фирме Tekser Management Limited, как утверждается, дочерней компании «ВТБ Лизинг».

Самолет, которым якобы пользуется Аскер-заде, как говорится в расследовании, был якобы передан от «ВТБ Лизинг» офшору за день до того, как аналогичная схема была применена к самолету, приписываемому Медведевой. Связь между лайнером и женой премьер-министра Навальный объяснил совпадением данных об их перемещениях.