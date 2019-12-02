Навальный заявил о миллиардном имуществе ведущей "России 1" Наили Аскер-заде

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы использует самолет Bombardier Global 6000 стоимостью 3,9 миллиарда рублей, а также яхту SEA&US, цена которой достигает почти четырех миллиардов рублей, обращает внимание «Медуза».

В качестве доказательства использования телеведущей яхты Навальный приводит фотографии из социальных сетей Аскер-заде, а также график её перемещений, которые якобы совпадают с перелетами самолета и частично совпадают с местами дислокации яхты.

В интервью журналу Tatler Аскер-заде заявляла в июне этого года, что владеет одной квартирой в Москве, «и да — она большая». По информации Навального, Наиля Вагиф кызы Аскер-заде имеет в собственности 53 сотки земли с домом площадью 923 квадратных метра в Подмосковном коттеджном поселке «Жуковка-3», а также двух квартир в Москве в жилом комплексе «Новая Остоженка».

Также ФБК утверждает, что в собственности у телеведущей в собственности был участок площадью 43 тысячи квадратных метров на Рублевке, стоимость которого они оценили в 2,8 миллиарда рублей. Ранее об участке также писали издания «Проект» и «Открытые Медиа».