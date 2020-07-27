Патриарх Кирилл купается в роскоши. А почему Феофании нельзя?

Патриарх Кирилл попросил настоятельницу Покровского женского монастыря Феофанию отказаться от «Мерседеса» за 9 миллионов рублей, который стал предметом скандала.

Sobesednik.ru прекрасно понимает, что святейшему далеко до сербского патриарха-бессеребреника, который ездит в общественном транспорте, но все-таки… Мы решили напомнить главе РПЦ, на отказ от каких дорогих вещей Кирилл мог бы благословить самого себя.

От часов Breguet

Часы швейцарской фирмы Breguet стоимостью 30 тысяч долларов на запястье Патриарха стали предметом дискуссий в 2012 году. Точнее даже не сами часы, а пустота вместо них на фотографии — часы отразились на лакированной поверхности стола, тогда как на руке их видно не было.

Тогда на запястье патриарха Кирилла красовалась классическая модель с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила. Хороший выбор богатого человека, знающего толк в роскоши и имеющего вкус.

Фото: сайт Русской православной церкви

От вип-путешествий

Вы все еще мечтаете о полном открытии границ, широких песчаных пляжах в Испании и олл-инклюзив в Доминикане?

Патриарх Кирилл разбирается в путешествиях. В 2016 году он с 12 по 22 февраля посетил Южную Америку (Кубу, Аргентину, Браилию, Чили) и Антарктиду. В поездке Кирилла сопровождали 100 человек.

Мимишные фото патриарха на Южном полюсе с пингвинами породили массу мемов, особенно когда журналисты подсчитали стоимость «божественного» трипа. По приблизительным данным, удовольствие слетать на конец света и погладить птичек могло обойтись в 20 миллионов рублей.

Фото: скриншот YouTube

От «языческой» яхты

Фефания, конечно, дала маху с «мерином», но патриарха ей не переплюнуть. У того, кроме автопарка, в котором, к слову, тоже есть мерс, и не один, имеется возможность путешествовать личной яхтой.

Яхта «Паллада» стоит на приколе в Валаамском монастыре. Монахи покупали не сами: помогло управление делами президента, потом ее, по данным СМИ, выкупила компания «Лукойл» и передала монастырю. Видимо, чтобы никто не попрекал господина Гундяева и РПЦ белоснежной ласточкой, арендовать яхту может каждый желающий… если есть деньги.