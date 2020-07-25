Патриарх Кирилл благословил игуменью Феофанию на продажу "Мерседеса"

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию на продажу записанного на нее автомобиля Mercedes Benz представительского класса. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее большой резонанс вызвал тот факт, что игуменья купила авто за 9,5 миллиона рублей.

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Также патриарх настоял на том, чтобы структуры РПЦ не закупали роскошные авто и оформляли купленный транспорт на обители.