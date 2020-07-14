Миллионы на Матронушке: как игуменья Феофания на «Мерсе» сделала карьеру в РПЦ

История взлета и богатства настоятельницы, купившей «мерина» почти за 10 млн. рублей, – в материале Sobesednik.ru.

На мерседесы деньги есть, на ребенка нет

Настоятельница Покровского женского монастыря игуменья Феофания, купившая «Мерседес» представительского класса за 9, 5 миллионов рублей и сменившая за свою церковную карьеру уже четыре «мерина», считается одной из самых заметных и влиятельных персон в РПЦ.

Ее имя не в первый раз связано с «денежным» скандалом. Ранее в СМИ писали о том, что с подачи Феофании был уволен священник Покровского монастыря Голубев, ребенок которого был тяжело болен раком и впоследствии умер. После публикации о нем пользователи интернета крайне негативно отреагировали на то, что один из богатейших монастырей, в храме которого служит батюшка, отказывается ему помочь. Историю обнародовал Андрей Кураев, который рассказал, как священника вызвали и отчитали: мол, у монастыря «денег нет». Больной раком мальчик Костя Голубев умер в тот день, когда Фефания праздновала 25-летие своего служения.

Накрывала столы для заседаний Синода

Покровский женский монастырь известен на всю Россию и далеко за ее пределами тем, что в нем находятся мощи святой Матроны Московский или, как ее называют в народе, Матронушки. Каждый день у храма, где они хранятся, выстраиваются огромные очереди, верующие оставляют в дар Матронушке золото и делают пожертвования монастырю. На Матронушке игуменья Феофания и сделала себе имя в церковном мире.

Игуменья Феофания (в миру Ольга Мыскина) родилась в маленьком городке Струнино Владимирской области, который находится недалеко от Сергиева Посада. В религиозной семье было девять детей, каждые выходные Ольга ездила в Троице-Сергиеву Лавру молиться.

По благословению своего духовника она выучилась в Лавре на регента и окончила вечерние курсы кройки и шитья, шила церковные облачения — это сыграло большую роль в ее судьбе. Уже тогда она каждый раз когда приезжала в Москву к духовнику, ходила на могилу Матронушки. К захоронению московской святой уже тогда была протоптана широкая «народная тропа».

После принятия решения стать монахиней Ольга Мыскина в 1987 году уехала в Корецкий монастырь на Украине, в России монастыри еще не отрывались — так она объяснила свой выбор. Но в Корецком монастыре Феофания пробыла меньше года.

«… И буквально через несколько недель меня отправляют в Московскую Патриархию — помогать в проведении торжеств 1000-летия Крещения Руси. Наверно, еще потому отправили, что могла шить облачения батюшкам, нашу семью знали как верующую. Патриарх Пимен был очень строгий. А мне приходилось там трудиться за пятерых. Я была экономом, уборщицей, швеей, накрывала столы для заседаний Синода. Все закупала, ездила по Москве. Следила за порядком в резиденции», – рассказывала Феофания в интервью «Сорок сороков», которое можно найти на портале Московской патриархии.

«Посыплю чуть-чуть песочка от могилки Матронушки»

Уже после смерти Пимена в 1992 году Феофания поехала в Дивеево, но задержалась там на три года. В феврале 1992 года ее вернул в Москву патриарх Алексий, который назначил ее настоятельницей возрождающегося Покровского женского монастыря. В зданиях монастыря было 30 арендаторов, которые не хотели из них уходить, и Феофания нашла способ от них избавится.

– Я, бывало, посыплю чуть-чуть песочка от могилки Матронушки в какой-нибудь конторе — и через какое-то время арендатор спешно съезжает! Такие чудеса были, – вспоминала Феофания.

Эти истории о помощи Матронушки монастырю стали уже хрестоматийными с ее же подачи.

О помощи Матронушки Феофания рассказала и патриарху Алексию, он вдохновился, и в 1998 году мощи блаженной по его благословению были подняты из могилы. Покровский женский монастырь стал стремительно возрождаться и богатеть.

Сегодня настоятельница Феофания руководит монастырскими гостиницами «Даниловская» и «Покровская». Самый дешевый номер в «Покровской» без завтрака стоит 5600 рублей, одноместный номер с видом на монастырь — 7800 рублей.

В 2012 году «Собеседник» в рамках рубрики о местах силы готовил материал о Матронушке. Корреспонденту удалось через Московскую патриархию согласовать встречу с Феофанией. В РПЦ далеко не всегда столь оперативно отвечают на запросы СМИ.

В свой просторный кабинет в здании монастыря «матушка» пришла с большим опозданием и не рассказала ничего нового о Матронушке, хотя именно она сделала ее монастырским брендом, и потребовала обязательного согласования статьи. Слова простых верующих о чудесах Матроны были намного живее и проникновеннее.