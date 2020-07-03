Фото в статье: скриншоты Youtube

Схиигумен монастыря, в котором избили Собчак, оказался связан с криминалом
Фото в статье: Depositphotos, скриншоты Youtube

Александр Рар: "Россия решила, что она не становится частью Запада"
Фото: Depositphotos

За воду теперь будем платить по-новому?
Фото в статье: скриншоты Youtube, Global Look Press

Леонид Гозман: Макаревич не сможет засудить Скабееву
В центре внимания
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Андрей Кураев: Печально, что Романова не замечали, пока он не затронул Кремль
Светлана Прокопьева о своем деле: "Вина не доказана. Прокурор кусает локти"

Новости дня

04 июля, суббота

[01:27]Автора расследований Sobesednik.ru Сергея Ежова отпустили из ОВД после пикета

03 июля, пятница

[23:01]Журналистов, участвовавших в пикетах на Лубянке, выпустили из автозака
[22:08]Задержанных у здания ФСБ журналистов пообещали пробить по базе и отпустить
[21:54]Задержанные на Лубянке журналисты продолжают находиться в автозаке
[21:38]Уволен демограф Росстата, говоривший в СМИ о летальности пациентов с ковидом
[21:08]Автозак с задержанными на Лубянке журналистами прибыл к ОВД Замоскворечье
[20:44]У здания ФСБ задержан журналист "Собеседника" Сергей Ежов
[20:35]В Москве задержали Азара и других, вставших в пикет из-за дела Прокопьевой
[20:31]На Лубянке начались задержания на пикете в поддержку журналистки Прокопьевой
[20:08]В Дагестане сельского депутата будут судить по уголовной статье за убийство орла
[19:50]Молекулярный биолог: В США и РФ нет второй волны эпидемии, а продолжается первая
[18:50]Заместитель главы Минобранауки подозревается в крупном мошенничестве
[18:25]В Москве у метро задержали активистку с фотографиями картин Гюстава Курбе
[18:03]Спустя год Голунову вернули его вещи. ФСБ не удалось взломать телефон журналиста
[17:46]Мари Давтян: Злоупотребления алиментщиков с "путинскими" выплатами предсказуемы
[17:21]Главу ФБК оштрафовали по статье об "иностранных агентах" на 100 тысяч рублей
[17:06]Россия попала в середину "индекса запрета пыток" в странах бывшего СССР
[17:05]"Россия привержена своему суверенитету". Песков ответил США на критику поправок
[16:37]Специалисты полностью локализуют поврежденный утечкой газа участок под Самарой
[15:57]В Америке одобрен новый препарат для терапии ВИЧ, устойчивого к лечению
[15:56]В Совфеде заявили, что будут добиваться отмены "конституционного переворота"
[15:27]В Татарстане росгвардеец избежал большего срока по фактам партнерского насилия
[15:22]Адвокат Ефремова заявил об отказе признавать вину: "В ДТП участвовала его машина"
[14:52]"Открытые медиа": Поддержка Путина на ядерных объектах за 2 года снизилась на 26%
[14:16]Суд потребовал от юристов ФБК оплатить затраты МВД на митингах 2019 года
[13:50]Кремль не смог объяснить, чего руководству страны удалось добиться за 20 лет
[13:04]Госслужащих обяжут учить русский язык на законодательном уровне
[13:00]ФОМ: растет доверие к Путину и электоральный рейтинг "Единой России"
[12:35]Дочь экс-вратаря "Зенита" могут посадить на 15 лет за торговлю наркотиками
[11:52]Прокурор потребовал для журналистки запрет на профессию и 6 лет колонии за слова
[11:16]В RT не согласны, что Маргарита Симоньян обманывает всех, включая Путина
[11:15]Расходы бюджета РФ на поддержку экономики и населения превысят 3,3 трлн рублей
[10:38]Экс-глава отделения "Яблока" объявил голодовку: его уже 5 дней не выпускают из СИЗО
[09:42]"Цой жив": Конституция встала в один ряд с Куртом Кобейном и Эми Уайнхаус
[09:09]Ученые призвали принять меры по сохранению шотландского языка: ему дали 10 лет
[08:23]УИК работал с COVID-19, а полицию не наказали за жетоны. Главное к утру 3 июля

02 июля, четверг

[18:58]Следователи ищут родителей младенца, найденного мертвым в Москве-реке
[18:34]В ХМАО завели дело против экс-директора школы за сокрытие насилия над детьми
[18:07]Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки
[17:42]Военный эксперт Неелов частично признал вину в госизмене и получил семь лет колонии

Фото: depositphotos
Попрошу вас удалиться! Правила и советы для тех, кто переходит на дистанционку
Global Look Press
Как перенести жару? Советы от физиолога, доктора медицинских наук
Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети

Андрей Кураев: Печально, что Романова не замечали, пока он не затронул Кремль

Общество
21:45, 03 июля 2020

Андрей Кураев: Печально, что Романова не замечали, пока он не затронул Кремль
Фото: скриншот с YouTube
Фото: скриншот с YouTube

3 июля состоялся-таки церковный суд над схиигуменом Сергием Романовым, захватившим монастырь на Урале. Это была уже третья попытка Екатеринбургской епархии его провести. Но, поскольку Романов снова не явился, на этот раз заседание провели без него. Сергия признали виновным в нарушении присяги священника и монашеских обетов, лишили сана. Впрочем, последнее слово остается за патриархом.

А 7 июля Сергия Романова ждет обычный суд – в Верхней Пышме начнется рассмотрение административного дела. Схиигумена будут судить за ролики с обращениями, где он призывает игнорировать коронавирус, то есть за «распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений, создавшее угрозу причинения вреда жизни граждан» (часть 9, ст. 13.15 КоАП).

Sobesednik.ru обсудил скандальную ситуацию с протодиакном Андреем Кураевым.

Андрей Кураев // Фото: Андрей Струнин

– Вы говорили, что даже совершившего случайное убийство нельзя возводить в сан священника. А у Сергия Романова – целый букет: жестокое убийство (забил человека камнями и монтировкой), грабеж, разбой, убийство в ДТП… И тем не менее 20 лет – он не только схиигумен, но и успешный в церковной среде человек. Как такое могло случиться?

– Это вопрос надо задавать митрополиту Викентию, сейчас он Ташкентский, а раньше был Екатеринбургский.

Церковные правила и впрямь запрещают возводить убийц в сан священника. Это очень жесткий запрет: даже если священник не по своей вине попал в дорожную аварию, и задавил человека насмерть, он уже не имеет права быть священником. А уж тем более сознательный убийца, отсидевший срок…

Митрополит Викентий – один из лучших епископов в нашей церкви, хороший человек, хороший монах… Беда в том, что именно на этом он и провалился. Может быть, слишком ценя свое монашество, он решил, что у него есть какой-то особый дар поступить поверх канонов. Слишком доверился своему сердцу.

Для монахов это ведь любимая фишка – покаяние. «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Если этот Романов изобразил перед ним искреннее покаяние, Викентию, возможно, показалось, что он присутствует при какой-то почти библейской сцене и просто должен сорваться с места, обнять блудного сына и дать ему лучшее место на пиру.

Да, и убийца может быть монахом – чтобы сидеть в келье и горько плакать всю оставшуюся жизнь, обвиняя лишь самого себя. Вот только в священники он идти не имеет права.

– Почему Церковь так поздно разобралась с этим? Только после того, как Сергий захватил обитель? И, кстати, он стал ставить условия: приду на суд, если патриарх сложит полномочия, а свидетелями вызовут такого-то и такого-то… Это – нормальное поведение для церковного человека?

– Дело в том, что сам по себе церковный суд у нас ненормален. Его не было в течение всего советского периода. Сейчас делаются попытки его возродить, но очень мало реальной судебной практики. Нет протоколов его работы. Нет уголовно-процессуального кодекса.

Я сам вроде бы сейчас нахожусь под церковным судом. Но обратите внимание, указ патриарха об этом был 30 апреля, мы с вами беседуем уже в июле, но я до сих пор не получил никаких извещений о том, что именно мне ставится в вину.

По гражданскому праву обвинение должно быть предоставлено не позже, чем в течение 40 дней. А в моем случае этот срок давно уже истек. А ведь, по идее, я должен ознакомиться с материалами дела до суда... Не говоря уже о том, что и сам по себе церковный суд – это фикция, потому что на самом деле он просто оформляет волю епископа или патриарха. Своей воли у судей нет, кстати, как и специального юридического или церковно-правового образования. Ну, нет у нас такой профессии – специалист по церковному праву.

Если древнее церковное право, нормы которого были приняты 1000 лет назад, делать действующим, то необходимо как минимум его пересмотреть и систематизировать. Уточнить, как вообще оно может действовать в условиях свободы совести и светского государства. Какие каноны устарели, а какие актуальны? Какие процедуры суда? Какие в церкви есть негосударственные средства, для того, чтобы решение суда выполнялось?

Меня патриарх наказывал дважды – то он кипятком обливал, то в холодильник засовывал. То он меня понуждает к службе, то запрещает в ней. Пару лет назад он наложил на меня епитимью – повелел в Новоспасском монастыре служить 40 литургий подряд. А в этот раз, напротив, запретил служить. Само по себе это показывает серьезные лакуны в праве не только в РПЦ, но и в целом в православном мире. Ведь каноны знают лишь одну меру наказания – лишение сана.

– Собственно, именно такое решение и вынес епархиальный Екатеринбургский суд Романову. У вас все-таки совсем другой случай. Ведь, по сути, Романов создал в РПЦ секту, и все ему долго сходило с рук.

– Суд не выносил такого решения и не имел на это право. Церковный суд может лишь рапортовать епископу: мол, мы нашли нарушения таких-то канонов и предлагаем то-то и то-то. Решение за епископом.

Романов с самого начала создавал секту. И очень печально, что, пока он не затронул кремлевские власти, пока не начал призывать к вооруженному восстанию, на это не обращали внимания.

А что касается канонов… Знаете, на Романова никакие каноны и законы по определению не распространяются. Он – вне закона, как человек, принявший великую схиму. Потому что закон защищает права и интересы людей и граждан, а схимник – это тот, кто говорит: у меня на земле больше нет ни интересов, ни прав, вычеркните меня из списков граждан земного государства, я уже на небе. У схимника может быть лишь одна просьба к людям: «похороните меня за плинтусом».

Поэтому тем более странно, что этот Сергий начинает вдруг спасать Русь и бодаться с епархией.

– Может ли схимник быть пастырем?

– По идее, нет. Схимник – это тот, кто заперся в своей келье и молится там за весь мир. Никто не должен отвлекать его от молитвы, даже так называемые духовные чада.

– На днях депутат Госдумы Евгений Марченко предложил проверять возводимых в сан священников на судимость и на психические отклонения. И получил отповедь от РПЦ. Так, может, все же стоит, раз церковь сама не справляется?

– Я против. Очень важно понять: государству не должно быть никакого дела до того, кого на какие посты назначают в церкви. Для государства церковь должна быть не более, чем кружок филателистов. Если филателисты решили кого-то поставить председателем правления, это их дело. Пока не доходит до нарушения закона, общего для всех. Вот тогда государство и должно включаться – если нарушаются, скажем, права людей. Но не ранее…

– Но ведь были и такие жалобы – о том, что в захваченном Сергием монастыре жестоко наказывают детей. Ксения Собчак как раз и ехала снимать документальный фильм об этом, когда на ее съемочную группу напали. Сейчас есть новости, что церковь проверяет эти жалобы, чтобы потом либо передать правоохранителям, либо нет...

– Это безусловно должны выяснять государственные органы. В течение столетий папы и патриархи настаивали на своей неподсудности и экстерриториальности. Мол, священника может судить только папа, но не герцог или король. Но недавно из Ватикана изошла указивка о том, что, если поступает жалоба на сексуальные домогательства со стороны клирика, епископ не имеет права ее рассматривать, он ее автоматом обязан передать в полицию. Это правило принято после десятилетий педофильских скандалов, когда епископы все жалобы прятали под ковриком.

– А в РПЦ этого правила нет?

– Нет. Поэтому я, пользуясь случаем, говорю: если такие случаи и жалобы были (если идет речь о побоях ребенка), их надо немедленно передавать ювенальную юстицию. Если же речь идет о сексуальном насилии – в полицию.

Теги: #РПЦ

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Автора расследований Sobesednik.ru Сергея Ежова отпустили из ОВД после пикета
Фото в статье: depositphotos

Общество

Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Нет изображения

Общество

Журналистов, участвовавших в пикетах на Лубянке, выпустили из автозака
Политика
Ученые теряют землю под ногами: как уничтожают ИТЭФ
Как в России голосовали на пеньках, а кто-то – и без маски: интерактивная карта
Кондрат №2: Что из себя представляет кубанский "король мемов среди губернаторов"
"Надежный тыл": как Володин прячет роскошное приданое молодой жены
Общество
"Она отобрала у меня все": что стоит за участившимися случаями стрельбы в России
Тюремные записки Александра Шестуна. "Анатомия ареста"
"Кремль. Путину". Дайте напиться воды!
Штрафы от ста тысяч и отдых на Мальдивах. Кто такая Мария Гончар, угнавшая Телегина?
Колумнисты
Алексашенко Сергей

Алексашенко
Сергей

экономист

А теперь товарищ Путин говорит – нет, ребята, 5 млн рублей, и вы свободны. Независимо от того, сколько вы доходов получили. То есть это решение принято в пользу самых богатых людей России. Не сомневаюсь, что к их числу относятся и все ближайшие друзья Путина… Они получают налоговую индульгенцию за какие-то смешные деньги

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В какой-то момент Кремлю было важно вернуть Собянина на место. Мэру напомнили, что его жесткий карантин так и не лишил Москву статуса единоличного лидера по числу инфицированных и погибших. Так что плебисцит проводить надо, когда президент скажет, а «ограничительные меры» – отменять задолго до, т.е. в начале июня. Под любым доступным предлогом

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Голосуя за поправки, вы присоединяетесь к острову моральных норм в бушующем море расовой вражды, наркомании и гомосексуализма. Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!

Культура и ТВ
Утомленные сатирой: Александр Ширвиндт обещал уйти. Но пока репетирует
Кинотеатры могут и не открыться 15 июля. Какие премьеры ждут зрителей
"Ночной портье": история одного вуайериста, рассказанная поклонником Хичкока
Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное
Шоу-бизнес
Юморист Бандурин восстановил сгоревший особняк: Деньги собирали всем миром
Друг Барыкина: "АлБар рядом с Лениной чувствовал себя лохом!"
София Ротару простила родную сестру из-за общего горя
Лолита ожидает решения суда по делу о выселении бывшего мужа из квартиры

Здоровье
Ученые: основный механизм заражения COVID-19 – разговоры и дыхание
Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей
Красный свет поможет сохранить хорошее зрение в старости
Исследование: лечение рака при COVID-19 прекращать нельзя
Туризм
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Свежий номер
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Последнее интервью сына Хрущева: Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику
"Дело Серебренникова" на Sobesednik.ru: от обысков в "Гоголь-центре" до приговора
Фото: агентство «Москва»
Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся
Кирилл Серебренников / фото в статье: Андрей Струнин
Дмитрий Быков: "Лето-2" в жанре судебной драмы
Петр Верзилов в зале суда / фото: скриншот Youtube
Посадившая Верзилова судья "специализируется" на наказании оппозиционеров

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Николай Коляда // фото: Global Look Press
Николай Коляда:
Сердце разрывается, когда ведущий артист работает курьером
Иосиф Пригожин // фото: Global Look Press
Иосиф Пригожин:
Я бы точно устал долго находиться на таком посту в роли президента
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Сын Хрущева:
"Если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, нужно пройти две таможни"
Фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин:
Я пытаюсь разбудить народ. Мы не дураки и не быдло
Дмитрий Глуховский // фото: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
1 июля станет началом превращения России в сатрапию
Михаил Ефремов и Эльман Пашаев / фото: Агентство городских новостей "Москва"
"Просто ждет своего приговора": Адвокат объяснил, почему Ефремов не подтвердил вину
Фото в статье: автора
"Слезы градом!": Гоген Солнцев показал фото могилы жены-пенсионерки
Фото: скриншот Youtube
"Как свинья в грязи": Кравец берет на содержание брошенного отца Даны Борисовой
Фото: Instagram Александра Молочникова
У звезды Comedy Club Екатерины Варнавы роман с режиссером
Фото в статье: скриншот Youtube
"На съемки приходила подшофе". Знакомые Норкиной рассказали о ее последних телешоу
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
^