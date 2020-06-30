Схиигумен монастыря, в котором избили Собчак, оказался связан с криминалом

Все чаще появляются сообщения о насильственных действиях в Среднеуральском монастыре, который возглавляет одиозный священник Сергий Романов. Тем, кто пытается об этом рассказать, поступают угрозы.

Алена Чижова, записавшая ролик о насилии по отношению к детям в Среднеуральском монастыре, удалила свой аккаунт с YouTube. Ранее девушка, живущая с 7 лет в общине Сергия Романова, рассказывала, что после публикации ролика на нее посыпались угрозы: «Такие как ты, долго не живут».

В мае она выложила видео с рассказом о том, что творится за стенами Среднеуральского женского монастыря. По словам Алены Чижовой, в обители проживают люди с уголовным прошлым, которые могут избивать подростков до тяжелых травм по указанию схиигумена. Когда Алене было 10 лет, она согласилась зайти в келью одного из таких «воспитателей», чтобы посмотреть иконы. После того как она вошла внутрь, мужчина направил на нее ружье. Ей удалось сбежать.

– Не секрет, что этот человек связан с криминалитетом. То? что рассказала воспитанница монастыря, наталкивает на определенные мысли, – говорит профессор богословия, сектовед Александр Дворкин. – Я уже ничему не удивлюсь. Даже если окажется, что Сергий – глава преступного синдиката, который дает уголовникам возможность отсидеться и, при этом они ещё получают в свое пользование девочек.

По мнению профессора Дворкина, случай Сергия Романова – не единичный в структуре Церкви:

Александр Дворкин

– Фигуры Головина или Романова – всего лишь единичные яркие примеры проблемы младостарчества, которая, увы, не исчерпывается этими двумя персонажами. Во многих епархиях имеются подобные «старцы», «прозорливцы», «экзорцисты», которые, запугивая своих прихожан «грядущим антихристом», «электронным концлагерем» и прочими надуманными страхами, создают собственные «откровения» о «царе-искупителе», лжесвятом Славике Чебаркульском, «тайном схиепископе Иосифе Сталине», «прозорливом старце Распутине», якобы предательстве православия всем епископатом и тому подобные алармистские высказывания, предлагая взамен свои собственные рецепты спасения, но только тем, кто проявит в отношении этих лжестарцев полное и бескомпромиссное повиновение, – говорится в специальной статье Центра религоведческих исследованиях «Ириней», который возглавляет Александр Дворкин.