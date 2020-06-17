"Остапа понесло": Что происходит в монастыре, "захваченном" духовником Поклонской

Хоккеист Павел Дацюк и другие знаменитые прихожане Среднеуральского монастыря приезжали в среду, 17 июня, поддержать схимонаха Сергия. Об этом Sobesednik.ru рассказал один из местных верующих.

Ситуация в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божьей Матери «Спорительница Хлебов» продолжает накаляться. О происходящем за стенами обители мы поговорили с Владиславом Могучевым – прихожанином монастыря, на Ютуб-канале которого выкладываются все громкие обращения Сергия Романова.

Как сообщают СМИ, в результате конфликта межу основателем монастыря и местной Епархией вход в обитель оцепили отряды казаков, а сам священнослужитель забаррикадировался внутри. Противостояние началось с того, что схимонах проклял государственные власти, закрывшие храмы на карантин, в том числе и в день Пасхи.

Сергия Романова часто называют экс-духовником Натальи Поклонской. Сама депутат Госдумы сейчас утверждает, что не знает о том, что происходит в Екатеринбурге, так как в последнее время с Сергием она не общается.

Зато общаются другие знаменитые персоны. Свои слова поддержки священнику недавно записали известный хоккеист Павел Дацюк и участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Видео так же вышли на Ютуб-канале Владислава Могучева.

Скриншот обращения Павла Дацюка в защиту схиигумена Сергия Романова

– Они и сегодня были с утра на службе, насколько я знаю, – рассказал нам Владислав, который сам работает журналистом и иногда помогает отцу Сергию с распространением информации. – Ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ, в монастыре не происходит. Любой желающий может попасть на территорию.

Пишут, что с территории прогнали протоиерея Георгия Викторова, который был назначен Епархией для управления монастырем. Но он просто приехал, увидел, что стоят монахини, дети, – опровергает сообщения СМИ Могучев. – Просто по лицам понял, что они не хотели бы, чтобы кто-то вторгался в их жизнь. Побелел, сел в машину и уехал. Он даже ни с кем не общался, даже не подошел

Что сейчас делает отец Сергий? Молится. Он отвечает за монастырь, который он же и создал на пустом месте в лесу. Сейчас это лучший монастырь на Урале, как минимум. Все это было сделано не за деньги Епархии и не за деньги бюджета.

Сообщалось, что на фоне новостей о захвате в монастырь с проверкой приехали правоохранители.

– Были ФСБ и полиция. Никаких нарушений они не увидели. К тому же у нас там находился член общественного совета при министерстве общественной безопасности Свердловской области Сергей Иванов. Все было в рамках правового поля, – объясняет Владислав. – Что касается ушедшей из монастыря игуменьи Варвары, то она пошла на поводу у тех людей, которые уверяли ее, что отец Сергий не прав. А ведь он ее духовный наставник, так что это очень серьезно. Она поняла, что практически весь монастырь не разделяет ее умозаключений, и решила его оставить.

Как рассказала Sobesednik.ru Татьяна – другая прихожанка, знакомая с ситуацией и не приветствующая действия Сергия Романова, ранее между игуменьей и схимонахом разногласий не было:

– Я и не помню, чтобы он что-то раньше такое говорил, что сейчас. «Остапа понесло». Это все от самомнения – люди ему буквально поклонялись. Игуменья Варвара просто его не поддержала. Она порядочный человек, психолог. Помогала советом даже неверующим людям, которые тоже могли приезжать в монастырь.