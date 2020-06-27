В монастыре, где живет схиигумен Сергий, избили двоих из съемочной группы Собчак

В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак.

Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на Telegram-канал телеведущей. По ее словам, пострадали двое, в том числе журналист Сергей Ерженков. Собчак рассказала, что «здоровенные бугаи» забрали камеру, на которую снимались избиения.

Журналистка приехала в Екатеринбург, где должен пройти суд над схиигуменом Сергием Романовым, который захватил монастырь. Он вернулся в Среднеуральский женский монастырь 16 июня, несмотря на запрет в служении. Собчак снимает об отце Сергии фильм.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Ксения Собчак рассказала о сломанном в результате неудачного падения носе.