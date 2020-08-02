Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем состоянии в 6 млрд долларов

Патриарх Московский всея Руси Кирилл обратился к пастве с призывом не верить слухам о его несказанном богатстве, которые распространяются в других православных архиериях, пишет «Интерфакс».

«Помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять», — заявил патриарх на службе в храме пророка Илии в столице.

Священнослужитель пояснил, что подобным сплетням верят не только миряне, но и другие служители РПЦ. Так, один архиерей попросил у него финансовой помощи из личных средств, сославшись на информацию, будто патриарх имеет состояние в шесть миллиардов долларов.

«Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — расстроился патриарх Кирилл. Он также уверен, что, если церковь начнет говорить то, что угодно сильным мира сего, то тут же подобная критика в адрес РПЦ исчезнет.