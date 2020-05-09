Строительство храма Минобороны завершено. Его презентовали видеороликом

Министерство обороны сообщило в своем Twitter, что работы по возведению главного ведомственного храма в Подмосковье завершены.

Мероприятия по поводу открытия патриаршего собора в честь Воскресения Христова состояться позднее из-за эпидемии коронавируса, однако министерство опубликовало видеозапись, на которой презентует не только сам храм, но и весь возведенный комплекс, куда входит и галерея «Дорога памяти», посвященная победе в Великой отечественной войне. Её длина составляет 1 418 метров.

Ранее стало известно, что авторы хотели сделать в храме мозаику с изображением Владимира Путина, российских чиновников и глав силовых структур, посвященную присоединению Крыма, однако после большого общественного резонанса глава государства не поддержал эту идею и пано убрали из собора.

Также там намеревались поместить изображение Иосифа Сталина, однако в РПЦ раскритиковали такое начинание. О том, что мозаика с советским вождем была удалена из храма не сообщалось, на ролике Минобороны она не показана.