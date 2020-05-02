Сталин должен остаться в храме, а в спорах виноваты журналисты, считают в РПЦ

В РПЦ выступили против удаления из главного храма Минобороны изображения Иосифа Сталина. Руководитель экспертного совета организации по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин заявил, что не станет отдавать распоряжение по его удалению из храма.

«Победа никому не интересна, интересно одно — будет Сталин или нет. Будет. Будет! А скажут убрать — пусть убирают, но я таких команд отдавать не буду. Я не имею прав и полномочий вырывать страницы из книги истории», — приводит его слова «Интерфакс». Напомним, что ранее он подобным образом высказывался и о изображении Владимира Путина и множества других чиновников, однако после комментария главы государства о неуместности его портрета в церковной мозаике её демонтировали.

Тем не менее Калинин уверен, что Сталин должен оставаться в храме как часть истории России. По его мнению, главной проблемой в этом вопросе стала реакция СМИ, которым «охота было об этом поговорить». При этом он подчеркнул, что «ни в коем случае» не оправдывает роль Сталина, «потому что на руках этого человека кровь многих людей, страшные преступления», однако «это история нашей страны, и все маршалы Победы работали под его непосредственным началом».

Также представитель РПЦ уверен, что при обсуждении мозаики с Иосифом Сталиным общество делится на части и «сталкивается лбами».

Ранее Sobesednik.ru передавал слова главы синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимира Легойды, который заявил, что, по его профессиональному мнению, мозаики со Сталиным не должно быть в храме Минобороны, так как «с его именем связаны многие беды в жизни людей».