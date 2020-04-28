Фото недели: воцерковленный Путин и "затертый" Медведев

Стены Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» обещает украсить мозаика с изображением политэлиты страны. Одним из главных сюжетов для молящихся станет панно, посвященное присоединению Крыма. На первом плане – отряд спецназа, в центре – президент с первыми лицами государства, в качестве фона – участники крымского референдума.

Сам Владимир Путин уже заявил, что настолько монументально оценивать его заслуги «еще рано», так что его лицо, вероятно, затрут. А Дмитрия Медведева даже затирать не станут, его «затерли» еще на стадии цензуры: в мозаике ему изначально не нашлось места, поскольку бывшего премьера не отливают уже ни в граните, ни в слюде.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-16-2020 под заголовком «Фото недели».