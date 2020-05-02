В Москве заражен каждый 50-й, а в Корее показали фото Кима. Главное к утру 2 мая

Северокорейские официальные СМИ сообщили о появлении Ким Чен Ына на публике, опубликовав его фотографии с открытия завода удобрений, передает РБК. При этом в Reuters не смогли проверить подлинность снимков. Президент США Дональд Трамп отказался от комментариев на этот счет. Также отмечается, что это первое заявление о появлении Кима на публике за 20 дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что официальная российская статистика по числу заболевших коронавирусом не соответствует действительности. На сайте мэрии он написал, что в столице зараженных порядка 2% от общего числа жителей. По его словам, это удалось выяснить с помощью «скрининговых исследований». «И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией», — уверен градоначальник. По данным оперативного штаба, зараженных в Москве всего 57 300 человек, то есть в разы меньше, чем цифра, обозначенная мэром.

В Чечне на время майских праздников остановили движение всего общественного транспорта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального министерства транспорта и связи.

Владимир Легойда считает, что изображение Иосифа Сталина не должно присутствовать в православном храме. Таким образом он прокомментировал информацию о появлении в главном храме Минобороны мозаики, посвященной ВОВ, на которой присутствует Сталин. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ назвал это личным мнением: «С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории. Нужно очень сильно подумать, прежде чем принимать какое-то финальное решение... Оценивая личность Сталина... нельзя дать оценку одной краской, с этим я тоже согласен. Но моё личное мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно», — приводит его слова радиостанция «Вера».

Глава ВТБ Андрей Костин заявил The Wall Street Journal, что советует российскому правительству увеличить внешние заимствования не на 2 триллиона рублей, как предполагают чиновники, беседовавшие с изданием, а на 6 триллионов. По его мнению, это нужно необходимо для поддержки пострадавших отраслей, населения, а также для компенсации нефтяных потерь.