Перебежчик из КНДР сообщил о 99% уверенности в смерти Ким Чен Ына

Агентство Yonhap News со ссылкой на перебежчика из Северной Кореи, который стал законодателем в Южной Корее, сообщает, что в ближайшее время правительство Ирана сообщит о смерти Ким Чен Ына.

Перебежчик уверен «на 99%», что глава правительства умер после проведения операции на сердце. При этом источник информации не уточняет, откуда ему известно о смерти Ким Чен Ына. Некто сообщил о его смерти в прошлые выходные.

Он предполагает, что преемницей Ким Чен Ына станет его сестра Ким Йо-Джонг. А заявление о смерти лидера будет озвучено на ближайших выходных.

Слухи о смерти председателя генсовета КНДР пока подкрепляются тем, что он уже три недели не появляется на публике.