РПЦ опровергла сообщения о демонтаже мозаики с Путиным со стены храма в Кубинке

Настоятель главного храма Вооруженных сил РФ опроверг информацию о демонтаже мозаики с изображением президента.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что мозаика с изображением президента Владимира Путина была демонтирована со стены главного храма Вооруженных сил РФ.

Викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан пояснил, что вызвавшие бурное обсуждение в СМИ и соцсетях снимки мозаики изначально были сделаны в мастерской, а не в храме. «В соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил ее не размещать», – цитирует «Интерфакс» епископа Стефана, который также является настоятелем главного военного храма России.

Главный храм Вооруженных сил России возводится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Его строительство планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.