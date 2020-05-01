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РПЦ опровергла сообщения о демонтаже мозаики с Путиным со стены храма в Кубинке

Культура и ТВ
11:24, 01 мая 2020

Настоятель главного храма Вооруженных сил РФ опроверг информацию о демонтаже мозаики с изображением президента.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что мозаика с изображением президента Владимира Путина была демонтирована со стены главного храма Вооруженных сил РФ. 

Викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан пояснил, что вызвавшие бурное обсуждение в СМИ и соцсетях снимки мозаики изначально были сделаны в мастерской, а не в храме. «В соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил ее не размещать», – цитирует «Интерфакс» епископа Стефана, который также является настоятелем главного военного храма России. 

Главный храм Вооруженных сил России возводится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Его строительство планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: #Путин #РПЦ

Рубрика: Культура и ТВ

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