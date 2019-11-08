На строительство Главного храма Вооруженных сил пожертвовали почти 3 млрд

Первый из шести куполов установлен на строящийся в подмосковном парке «Патриот» Главный храм Вооруженных сил России.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. «Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20-этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъём в России никто не реализовывал», – говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что высота и диаметр купола составляют по 12 метров, для его подъема потребовался кран весом в 750 тонн. Сверху купол отделан пластинами из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка.

По словам зампредседателя Общественного совета при Минобороны, гендиректора благотворительного фонда «Воскресение» Александра Каньшина, на строительство храма было собрано пожертвований на сумму более 2 993 млн рублей от 67,8 тысяч человек. По словам Каньшина, работы идут строго в соответствии с графиком.

Главный храм Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке планируют открыть в 2020 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его высота вместе с крестом должна составить 95 метров. В ближайшее время будут установлены три купола на оставшиеся четверики, один – на звонницу и главный 80-тонный – на центральную часть. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метра, в честь года окончания войны.