Да что с Мишустина зять: как премьер РФ связан с деньгами патриарха и Кабаевой

Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ.

Американская мечта

Небоскреб 20 Pine Street – не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем мире. Всего-то 151 метр и 38 жилых этажей. Но даже самая скромная студия тут стоит под миллион долларов. Рядом – Уолл-стрит и Бродвей, а такое соседство дорогого стоит. Тем более что над дизайном небоскреба поработал аж Дом Армани: паркет из черного дерева, тропический душ, ландшафтный сад, гольф-симулятор, хаммам, бильярдная и круглосуточный швейцар на входе. Все лучшее – для лучших... выходцев из России.

Как написал в конце февраля ФБК, почти одновременно с фигурантом дела Магнитского Денисом Кацывом в конце 2009 года в этом небоскребе поселился и зять Михаила Мишустина Александр Удодов, муж сестры нынешнего премьер-министра России. Чуть ранее об американской недвижимости Удодова написал и телеграм-канал «Жаба и Гадюка». Никакого опровержения этой информации из Белого дома не последовало.

Чешский след

Может, просто однофамилец? Мало ли Удодовых на свете? «Собеседник» решил выяснить: зять ли Мишустина жил в Америке или просто его полный тезка?

Оказалось, у некоего Александра Удодова, чья дата рождения совпадает с паспортными данными родственника чиновника, есть недвижимость еще и в Праге (об этом упоминали та же «Жаба», «Радио Свобода» и «Муниципальный сканер»). В распоряжении нашей редакции оказались копии документов на американский и на чешский бизнес Удодова (через который он и приобретал свои квартиры). Ну так вот: подписи в документах оказались идентичными. То есть американский Удодов, который скупил в 20 Pine минимум шесть квартир – тот самый.

К сожалению, живущая в Праге Наталья Якимчук, которая помогает родственнику премьера в чешских делах, на вопросы «Собеседника» о зяте Мишустина ответить не захотела.

Под одной крышей

Но вернемся в Соединенные Штаты. В заключенном Удодовым ипотечном договоре, помимо его фамилии, упоминается также имя Валентина Ласкова. Именно у фирмы этого человека Pine Investors Management Александр Удодов выкупил квартиры на Манхэттене.

Все компании Ласкова зарегистрированы по одному адресу – 28 Wagner Street на Статен-Айленде (этот остров называют еще «забытым районом» Нью-Йорка из-за его отдаленности и малой населенности), в небольшом двухэтажном доме. По тому же адресу прописаны и фирмы Удодова, на которые зять Мишустина оформлял свои квартиры в небоскребе 20 Pine. Впрочем, в доме вместо бизнесменов живет другая семейная пара – Перотины. «Собеседнику» Сергей Перотин представился агентом по недвижимости Удодова и Ласкова, но сразу преду-предил:

– Я обязан сохранять их конфиденциальность. Даже не по контракту, а по закону я не могу обсуждать дела своих клиентов.

– То есть они оба ваши клиенты уже лет 10?

– Да.

– И продолжают ими оставаться?

– Естественно. Но я не вправе разглашать подробности по закону штата Нью-Йорк.

«Пересвет» в оконце

Однако, как оказалось, это только американские законы нельзя нарушать, а российские – очень даже. Живущий в Америке Валентин Ласков оказался тезкой и ровесником (55 лет) основателя девелоперской компании «Пересвет-Инвест». В прошлом году компания разорилась, ее гендиректор Олег Пронин за мошенничество попал под арест, а Ласкова следствие дипломатично обошло стороной. Сторонится родного суда бизнесмен в США, где с его именем связано не только множество элитных квартир, но и роскошный 600-метровый особняк в Нью-Джерси. Есть где перекантоваться.

Агентство недвижимости «Пересвет», позднее переросшее в одноименную группу компаний, выходцы из спецслужб Ласков и упомянутый выше Пронин создали еще в 1995 году (имя их третьего компаньона, как писал «Коммерсант», держалось в тайне). В 2000-х годах пост вице-президента «Пересвет-Инвеста» занимал Александр Удодов. Имел ли он отношение к созданию фирмы и служил ли тоже в органах, неизвестно. Но именно в собственность Удодова несколько лет назад от «Пересвета» перешел ТЦ «Гименей» на Якиманке (его он совсем недавно перепродал). В фейсбуке Ласков и Удодов – тоже друзья.

При этом информации о том, что Удодов много лет был топом в «Пересвет Групп», сегодня не найти ни в одной официальной биографии бизнесмена. Что в этой их связи такое, что нужно скрывать?

Пауки в банке

Осенью 2016 года принадлежащий РПЦ банк «Пересвет» словно прокляли: он оказался на грани краха. В банке зависли средства не только самой церкви, но и множества госкомпаний («Интер РАО», «Русгидро» и пр.) и еще большего множества частных лиц, включая, как тогда писали, даже Алину Кабаеву. Чтобы спасти авторитетных вкладчиков от разорения, пришлось звать на помощь сенатора от «Роснефти», так что сегодня (спасибо Сечину) банк «Пересвет» вновь на плаву. Чего не скажешь о «Пересвет-Инвесте», который в прошлом году окончательно обанкротился.

У «Пересвет Групп», где раньше работал зять Мишустина Александр Удодов, и банка «Пересвет» настолько давние связи, что в 2005 году банк стал поручителем по облигациям «Пересвет-Инвеста». Но в кризис поручиться нельзя ни за кого. В ноябре 2018 года гендиректора «Пересвет-Инвеста» Олега Пронина арестовали по подозрению в хищении кредитных средств, которые он вывел из просто «Пересвета» в офшор. Пока сыщикам удалось выйти на след 1,1 млрд рублей, сгинувших за границей, но дыра в банке была в сто раз больше. Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия банковских гарантий.

Ходили даже слухи, что при крахе банка там зависли средства и самой ФНС. Если так, получается, что средства в том числе и налоговиков шли на покупку друзьями зятя Мишустина элитной недвижимости за бугром. В «Пересвете» эти предположения не опровергли, не ответив на запрос «Собеседника». Валентин Ласков и Александр Удодов также не отреагировали на пересланные им вопросы. Так что в принципе ответ понятен.

***

Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2020 под заголовком «Да что с Мишустина зять!»