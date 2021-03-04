"Сильный удар по Путину": сторонники Навального объявили о подготовке новых акций

В начале января глава российской сети штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлял о том, что сторонники оппозиционера приняли решение временно приостановить уличный протест, в его адрес вылилось немало критики. От народного гнева Волкова не спасли даже вполне вменяемые аргументы о том, что люди могут разочароваться в подобной форме протеста, а также, что из-за жесткого противодействия властей, организацией акций почти некому заниматься. На тот момент многие координаторы штабов Навального в регионах уже попали под давление силовиков.

Единственным логичным упреком в адрес Волкова было то, что представители так называемой «системной оппозиции» могут перехватить протестную повестку, обернув активность недовольных народных масс в свою пользу. Впрочем, даже коммунисты, которые сначала попытались устроить свои акции, неожиданно сменили их формат на максимально безобидный. Между тем уже в начале марта появились данные о том, что соратники Навального в скором времени могут снова вывести людей на улицы.

Сторонники осужденного оппозиционера заявили о начале подготовки к новым протестным акциям*, на которых будет выдвинуто требование о немедленном освобождении политика. Такие данные приводит «Дождь» со ссылкой на соответствующую почтовую рассылку от имени штаба Навального.

При этом в издании отмечают, что конкретных дат никто не называет, нет также данных о формате будущего протеста. Отмечается лишь, что ведется активная подготовка. «Прямо сейчас все штабы Навального ведут активную подготовку к новым массовым акциям протеста, о которых станет известно совсем скоро. Наш ближайший удар по Путину должен стать еще сильнее тех, что были прежде», – приводит издание фрагмент сообщения.

Стоит отметить, что 23 и 31 января этого года во многих городах России уже прошли массовые акции в поддержку тогда еще арестованного, но не осужденного Алексея Навального. На тех акциях было задержано свыше 10 000 человек. Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево непосредственно в день его возвращения в Россию. А уже 2 февраля его условный срок по делу «Ив Роше» был изменен судом на реальное заключение.

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