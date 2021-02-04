ФБК* закончил с митингами: "Алексей нас просит сконцентрироваться на осени"

Руководитель сети региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в ближайшее время Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями иностранным агентом, не намерен анонсировать новые акции протеста, чтобы власти не задерживали тысячи людей и не мешали им готовиться к политическому противостоянию на выборах в Госдуму осенью этого года. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Навальный Live».

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]», — пояснил политтехнолог Навального.

Он добавил, что ФБК тем не менее не намерен сдаваться в борьбе за освобождение своего лидера: «Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», — добавил он, пообещав, что с этого момента «ни один мировой лидер не будет говорить с Путиным ни о чем кроме Алексея Навального и его освобождения» (цитата по «Дождю»).

Согласно решению Симоновского суда, Навального ждет 2 года и 8 месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше», отсутствие криминальной составляющей в котором ранее подтвердил Европейский суд по правам человека, признав в деле нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека («Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением»).

ФБК провел уже три акции в поддержку Навального: 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они стали беспрецедентными по противодействию со стороны властей (в сумме десятки тысяч задержанных, перекрытие главных улиц Москвы и Санкт-Петербурга), а также повлекли за собой сотни административных арестов и десятки уголовных дел по всей стране. Кроме того, протест стал самым широким в географическом плане (не менее 111 городов одновременно). Его даже приблизительную численность эксперты установить затрудняются из-за большого охвата и характера акций.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»