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К февралю доверие к Путину упало ниже 30%. Навальный впервые обогнал Зюганова

Политика
15:56, 04 февраля 2021

К февралю доверие к Путину упало ниже 30%. Навальный впервые обогнал Зюганова
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Почти половина россиян по-прежнему полагают, что дела в стране идут по правильному пути, следует из опроса «Левада Центра» [организация признана российскими властями «иностранным агентом»]: так говорят 49% опрошенных против 48% в ноябре, а 40% считают наоборот. «Этот показатель восстановился после снижения во время первой волны пандемии», — поясняют социологи. Опрос проводился с 29 января по 2 февраля.

По разным показателям положение президента РФ Владимира Путина в обществе противоречивое: по сравнению с осенью он заметно потерял в доверии, но одобрение его деятельности осталось на прежнем уровне. На открытый вопрос (без вариантов ответа) с просьбой назвать политиков, которым респондент доверяет, Путина выбрали лишь 29%, хотя ещё в октябре у него было 34%.

Инфографика Sobesednik.ru // Данные "Левада-Центр"*

При этом на прямой вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?» 64% россиян всё так же отвечают положительно — в ноябре было 65%, а в ноябре 2019 года 68% (хотя ещё в 2017 году было 82%). 34% говорят, что они его деятельность не одобряют. 

Позиции же Алексея Навального возросли, но не слишком сильно — в ходе опроса о доверии политикам его самостоятельно называют 5% опрошенных. В сентябре этого года было 3%, а в октябре — 4%. Таким образом оппозиционер впервые обошел главу второй по числу мест в Госдуме парламентской партии КПРФ Геннадия Зюганова (4%). У лидера ЛДПР Владимира Жириновского на этот раз лишь 10% (против 14 осенью), а у московского мэра Сергея Собянина по-прежнему 2%.

Отмечается, что одобрение дел в стране и дел президента напрямую зависит от возраста респондентов. В категории 55+ Путину и его курсу доверяют 73% и 57% соответственно, а вот среди молодежи картина совсем иная: для группы 18-24 года — 44% и 51%, для 25-39 — 43% и 57%, а для 40-54 — 47% и 60%.

*«Левада Центр» признан российскими властями «иностранным агентом».

Теги: #Путин #Навальный #Жириновский

Рубрика: Политика

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Фото: Global Look Press

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