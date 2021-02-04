Песков: Акции "незаконные", а массовые репрессии и концлагеря журналистам привиделись

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решил не расценивать происходящее в стране как массовые репрессии, а обычные «контрмеры» из-за митингов против власти по всей стране. Всю вину за насилие правоохранителей, задержания и аресты он целиком возложил на тех, кто призывал выйти на митинги, говорить о задержании главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отказался, а существование «концлагерей» отверг — арестованные сами виноваты.

На вопрос «Эха Москвы», перечислившего факты о нехватке мест в изоляторах, массовых избиениях мирных протестующих, арестах и задержаниях, который выл сформулирован следующим образом: «А что происходит с Россией?» Песков ответил:

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. (...) Они участвовали, и они были в ходе акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Никаких репрессий нет, и здесь в данном случае я не соглашусь с вами, с такими излишне эмоциональными оценками» (цитата по «Медузе»).

Отметим, что представитель Кремля называет митинги «незаконными», но это оценочное суждение. Можно с уверенностью утверждать лишь что они «несогласованные» с местными властями.

Песков также заявляет о многочисленном насилии над силовиками со стороны протестующих. Когда журналисты обратили внимание, что уровень насилия митингующих и силовиков мог быть несоизмерим, он поспорил, пояснив, что это «спорный момент».

«КоммерсантЪ» задал вопрос о местах лишения свободы (в частности в подмосковном Сахарово — изолятор для депортируемых мигрантов), куда отправляются арестанты, осужденные на несколько суток из-за митингов из-за того, что изоляторы переполнены, и которые называют «концлагерями». В частности туда, в камеру, где сидят 28 человек, отправили Сергея Смирнова и где на кроватях нет матрацев, а туалет (дырка с выступом) открыт. Газета интересуется, знает ли об этом президент, показывали ли ему видео и фото.

Песков ответил, что Владимиру Путину ничего из этого не показывали, лишь объяснили общими словами: «Задержанных больше, чем их могут обработать вот эти изоляторы. И задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия». Представитель президента также добавляет, что митинги «доставляют много хлопот гражданам страны», а эту ситуацию «спровоцировали не правоохранители», задерживавшие людей в беспрецедентных количествах, а «участие [людей] в несанкционированных акциях».