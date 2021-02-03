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Счетная палата: Уровень бедности в 2021 году ухудшится, но у властей нет плана выхода

Политика - Деньги
19:01, 03 февраля 2021

Счетная палата: Уровень бедности в 2021 году ухудшится, но у властей нет плана выхода
Global Look Press
Global Look Press

Директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина сообщила, что проблема бедности может стать еще более острой в 2021 году, когда прекратятся меры социальной поддержки, принятых на фоне пандемии. Об этом пишет ТАСС.

При этом Самарина отмечает, что принятые меры не смогли стабилизировать уровень бедности в России. Ранее снижение реальных доходов россиян признавал и глава государства Владимир Путин.

За первые три квартала 2020 года количество россиян с доходом ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 миллиона человек. В третьем квартале прирост этого показателя составляет 1,2 миллиона человек. Но при этом у властей нет какой бы то ни было единой программы для преодоления этого кризиса у населения.

Рубрика: Деньги

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