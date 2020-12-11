"Нужно ввести налог на бедность": Сеть отреагировала на слова Путина о ценах в РФ

На неделе Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с тем, что у россиян не хватает средств на продукты питания.

Глава государства отметил, что страна может вернуться к ситуации, которая царила в советские времена. «Тогда говорили: "в Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», – заявил Путин.

В интернете сразу же появились самые разные, порой довольно остроумные вариации и рассуждения на тему высказывания президента. Некоторые из них приводит Telegram-канал «Новый век»:

«Идея штрафовать россиян за отсутствие денег (на еду) буквально носится в воздухе!» *** «Вообще нужно налог на бедность ввести. Высокий, конечно. Тогда становиться бедным будет экономически невыгодно» *** «Сейчас Греф сделает новое приложение, и, если сумма чека ниже прожиточного минимума, штраф начислят автоматически». ***

«Вопрос к просвещённым: а что такое у нас теперь будет на фронте борьбы с повышением цен? Госкомцен создадут? А следом Госснаб и Госсбыт?» – пишут интернет-пользователи.