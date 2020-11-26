Продукты в России с начала года подорожали в три раза больше, чем в Европе

За первые десять месяцев 2020 года цены на продукты в России выросли на 4,1%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу статистики.

При этом отмечается, что в странах ЕС продовольственная продукция стала дороже за тот же срок лишь на 1,4%. За октябрь в России цены выросли на 0,8%, а в Евросоюзе только на 0,3%.

Наиболее ощутимо выросли цены на сахар, конфеты, мед, шоколад и джем — они увеличились на 11,8%. В Евросоюзе этот рост составил всего 0,9%.

России больше повезло только с овощами: они подешевели на 5,2%, а в ЕС только на 1,3%.

Ранее сообщалось, что россияне на фоне снижения реальных доходов стали чаще покупать хлеб.