Путин знает, что дефицита продуктов нет, но россиянам не хватает на них денег

Путин сравнил ситуацию с продуктами в России со временами СССР. С этой аллюзией он во время правительственного совещания по экономическим вопросам обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

«Вы еще человек молодой, не помните, а я помню. Тогда говорили: "В Советском Союзе есть все, но не всем хватает". Тогда не хватало потому, что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей недостаточно денег для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — цитирует «Интерфакс» слова Путина.

Дмитрий Патрушев отметил, что сейчас Россия находится на нормативном уровне по самообеспеченности основными продуктами, которые прописаны в доктрине продовольственной безопасности.

По остальным показателям агропромышленного комплекса российские производства находятся на уровне, близком к нормативам.