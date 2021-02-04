Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на Нобелевскую премию мира

Долгие годы подпольно противостоявший коммунистической партии глава профсоюза «Солидарность» и президент Польши с 1990 по 1995 годы Лех Валенса выдвинул российского оппозиционного политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

«Очень рад номинировать Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира 2020 года в качестве признания его отважной работы по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противодействию все более авторитарному режиму Российской Федерации. Главный борец с коррупцией в России борется с тоталитаризмом отстаивая идеалы демократии, основные права и свободы человека, а также главенство закона, точно так же, как я боролся в коммунистической Польше несколько десятилетий назад», — приводит слова Валенсы «Газета Выборча».

Валенса имеет право выдвигать на эту премию, так как сам стал её лауреатом ещё в 1983 году: он боролся за власть, несмотря на введенное в Польше военное положение и объявление «Солидарности» незаконной организацией. Похожее давление власти России оказывают по отношению к объявленному «иностранным агентом» Фонду борьбы с коррупцией Навального. Многие сотрудники ФБК неоднократно подвергались обыскам и задержаниям, против них возбуждены различные уголовные дела, с обысками не раз приходили в штабы Навального и в офисы ФБК. А чтобы избежать митингов в поддержку Навального, власти перекрывают центральные улицы Москвы и Санкт-Петербурга, выводя на них большое количество правоохранителей, и закрывают станции метро. Все акции Навального в Кремле объявляют вне закона.