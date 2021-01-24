Песков о запрещенной акции: "Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решил сравнивать количество участников несогласованных акций с числом людей, которые проголосовали на выборах за Владимира Путина и за его поправки к Конституции.

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», — приводит его словам РИА Новости со ссылкой на выступление по федеральному телевидению.

Он не стал отрицать, что участники этих акций тоже граждане России и у них могут быть свои взгляды на социальные процессы, но добавил, что единственной возможной оценкой акций 23 января может быть указание на их «незаконность».

Акции накануне прошли как минимум в 111 городах России. В нескольких городах число митингующих оценивалось в десятки тысяч (например, в Москве от 15 до 40 тысяч, похожие цифры звучали и про Санкт-Петербург). Относительно многочисленные акции прошли и на Дальнем Востоке.