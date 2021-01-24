Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

"Демоны Плющенко": фигурист должен построить на Рублевке... бойцовский клуб
Филипп Киркоров//Фото: Global Look Press

Не только Крым, но и деньги: за что Киркорову запретили въезд в Литву
Фото: Global Look Press

100 лет в обед: Ленин пообещал электричество, Чаплин выпустил "Малыша"
Стоп-кадр: YouTube

Надежда Гужева: Козлы и свастика
В центре внимания
скриншот с видео // Павел Зубов
У СИЗО "Матросская тишина" проводятся жесткие задержания сторонников Навального
Сохранение зарплаты и предоставление гаджета: права работника на удаленке
Модель из эротического календаря Путину вышла на митинг за Навального

Новости дня

24 января, воскресенье

[13:05]Павел Деревянко назвал "полнейшим беззаконием" арест Навального и его соратников
[12:46]В Москве возбудили уголовное дело о поврежденной машине ФСБ на Цветном бульваре
[11:58]Полиция усомнилась в законности распространения памяток на случай задержания
[11:36]Женщина, избитая полицейским, или "чувствует себя великолепно", или в реанимации
[11:08]В МВД Навального и Фургала назвали "политическими заключенными"
[10:43]3408 задержанных, Госдеп США требует освободить Навального. Главное к 24 января

23 января, суббота

[21:40]В МВД изучают видео, где сотрудник ППС на акции резко пнул женщину в живот
[21:09]У СИЗО "Матросская тишина" разогнали сторонников Навального
[19:37]Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола
[18:47]На Цветном бульваре в Москве разбили предполагаемый автомобиль ФСБ
[18:12]Сценаристка оценила правдоподобность рассказа Захаровой о "звонке задержанного"
[17:12]Пугачева отписалась от Киркорова и подписалась на Навального в Instagram
[16:27]Активистке "ФемФракции" в Москве разбили голову
[16:00]Александр Гудков выпустил видео "Аквадискотека". В финале клипа дед пьет таблетки
[15:19]В Омске от задержанных на митинге требуют согласия на заочный суд
[14:52]Задержана Любовь Соболь
[14:18]В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя задержан ОМОНом
[13:29]Начались задержания митингующих в Петербурге и Москве
[12:46]"Новая газета": Провокаторы для митингов прошли сборы в подмосковном пансионате
[12:07]В Москве на месте митинга в поддержку Навального начали перекладывать плитку
[11:43]В Челябинске из-за перегруза пропал доступ к уличному видеонаблюдению
[11:19]Во Владивостоке протестующие оказывают сопротивление, а в Улан-Удэ танцуют ехор
[10:42]Праздник в Новой Москве закончился убийством двух мужчин
[10:08]Дудь во Владивостоке, ОМОН в Хабаровске и обращение Лолиты. Дайджест протеста к утру
[07:00]В Поволжье сельчанку оштрафовали на 500 рублей за крики во время избиения мужем

22 января, пятница

[22:00]Адвокату Навального не разрешили передать политику в СИЗО распечатку новостей
[21:26]Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала группы с призывами к участию в акции 23 января
[20:45]Психологи не нашли прямой связи между суицидами и "группами смерти"
[19:58]Сергей Лукьяненко написал постгендерную антиутопию об эпидемии COVID-70
[18:54]Генпрокуратура назвала статьи УК, по которым могут судить участников акции 23 января
[18:37]Несколько любопытных моментов: как власти Москвы готовятся к митингу
[18:08]Любовь Соболь отпустили из суда со штрафом в 250 тысяч рублей
[18:05]"Помните, пожалуйста": Николай Сванидзе обратился к силовикам
[17:54]Тренер ЦСКА пошутил о "дворце Путина" из расследования Навального
[17:36]Генпрокуратура не будет выдавать россиян из-за взрыва судна в Бейруте
[17:26]"Яблоко" и фракции в Москве и Питере обратились к силовикам в связи с протестами
[16:55]21 иностранец депортирован с границы в Ленинградской области
[16:38]Албурова обвинили в организации митинга за твит без времени, места и даже города
[15:53]Депутат и сын Боярского призвал молодежь думать о своем будущем, а не о стране
[15:48]Собчак в образе Че Гевары сравнила Навального с Джордано Бруно, перепутав его с Галилеем

Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото: depositphotos
Выжить при пожаре: памятка
Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Константин Ивлев // фото: Instagram
Рецепт: Аджапсандали от Константина Ивлева
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
Где-то забрали, а где-то добавили... // фото: Global Look Press
Пенсии и маткапитал подрастут, богатых обдерут: 10 новых законов 2021 года
Фото в статье: depositphotos
Курица "Хули-хули", бананы и авокадо: пикантные новогодние рецепты
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
sobesednik logo

3408 задержанных, Госдеп США требует освободить Навального. Главное к 24 января

Общество
10:43, 24 января 2021

3408 задержанных, Госдеп США требует освободить Навального. Главное к 24 января
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

На прошедших в 111 городах России акциях в поддержку Алексея Навального были задержаны 3408 человек, сообщает «ОВД-Инфо» (последние данные на интерактивной карте «Медузы» по регионам). Это абсолютный рекорд по сравнению с любыми митингами в новейшей истории страны. Список задержанных по регионам можно посмотреть здесь.

Число участников акций неясно. «Белый счетчик» не занимался оценкой численности по обычной методике, сообщил социолог Алексей Захаров в своем Facebook. По его словам, их примерная оценка по Москве — от 18 до 35 тысяч участников. 

«ОВД-Инфо» сообщает о как минимум 28 случаях избиения полицейскими протестующих, среди них есть и журналисты, которых задержали в количестве 38 человек. Среди задержанных минимум 140 несовершеннолетних. Во время митинга очевидцы отмечали, что могла иметь место установка на целенаправленное задержание подростков. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецовой говорила о 300 задержанных детях.

В Петербурге появилось видео, когда полицейский настойчиво хочет задержать молодую пару, к нему подходит мужчина и предлагает взять вместо них его, если тому так нужно соблюсти план по задержаниям, и полицейский соглашается.

Чаще всего задержанным вменяются ч. 5 ст. 20.2 КоАП и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП о нарушении правил участия в акции и создании помех городской инфраструктуре. 

В Москве по итогу акций возбуждены уголовные дела о нападении на силовиков (ст. 318 УК), о хулиганстве (ст. 213 УК) и об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК). В Санкт-Петербурге и во Владивостоке — о применении насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК). Также в Питере возбуждено дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Во Владивостоке — за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст 267.1 УК). В Татарстане, Новосибирске и Ростове-на-Дону — о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст 212 УК). Ранее СК возбудил дело о «вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК).

В Курске майор полиции Руслан Агибалов записал ролик в поддержку Навального. Он рассказал, что через пару часов его вызвали в ФСБ, а затем уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».

Сын бизнесмена из топ-7 российского списка Forbes Михаила Фридмана Александр ходил на акцию в поддержку Навального ради «свободного будущего своей страны». На это обращают внимание «Открытые медиа». Также на акцию пришел основатель сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев (179 место в отечественном Forbes): «Просто прислушался к себе, прислушался к своей совести и решил, что нужно пойти», пояснил он.

Акций штабов Навального 24 января не будет, на это обратил внимание штаб во Владивостоке. При этом в следующую субботу, 30 января, повторная акция не исключена.

Госдеп США и МИД Великобритании выступили с осуждением силового разгона мирных протестующих в России. Глава английского МИДа Доминик Рааб также призвал «уважать международные договоренности по линиям Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций». 

Госдеп США также потребовал выпустить Навального на свободу: «Продолжающиеся попытки подавления прав россиян на мирные протесты и свободу слова, арест Алексея Навального и силовое подавление последовавших протестов — тревожные признаки дальнейшего ограничения основных свобод и гражданского общества», — говорится в сообщении ведомства.

Теги: #Навальный #США

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

В Москве возбудили уголовное дело о поврежденной машине ФСБ на Цветном бульваре
Нет изображения

Общество

Полиция усомнилась в законности распространения памяток на случай задержания
Нет изображения

Общество

Женщина избитая полицейским или "чувствует себя великолепно", или в реанимации
Политика
"От Путина уже ничего не зависит": экс-помощник Ельцина о митингах за Навального
"Прилепин и Миронов аккумулируют протест": политолог раскрыл идею слияния партий под крылом АП
Собянин или Навальный: кто будет президентом России в 2021 году
"Место Путина проклято": Ходорковский раскрыл мистические последствия президентства в России
Общество
Слёзы наворачиваются: пост Юлии Навальной тронул подписчиков за душу
Зачем Путину дом за 100 миллиардов? Венедиктов рассказал о предназначении "дворца под Геленджиком"
Доступность вакцины под вопросом
Замки в молнии: стало известно, кем Михаил Ефремов работает в колонии
Колумнисты
Орешкин Дмитрий

Орешкин
Дмитрий

журналист

Прошел год с момента вступления в должность главы правительства Михаила Мишустина. Я не вижу никаких серьезных изменений в реальной деятельности. Как и серьезных отличий от деятельности предшественника. Разве что Медведев был как-то больше раздражителем. Все эти его «Денег нет, но вы держитесь»...

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Мы это все к чему? К тому, что педофилия, бесспорно, плохо. Но педоистерия, порождающая к тому же и самосуд, еще хуже. И к тому, что не стоит, на слово поверив первым попавшимся «жертвам», рваться этот самый самосуд вершить. Что стоило Санкину просто вызвать полицию? И жертве мало бы не показалось, и сам был бы на свободе. А так – история, где все потерпевшие

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Одна фотография прощания Юли с Лёшей сделала больше, чем вся телевизионная пропаганда. И это означает не просто конец двадцатилетнего этапа российской истории, а конец долгий, мучительный, унизительный, травматичный и отчаянно некрасивый. Мы, может быть, не заслужили другого, но от этого не легче

Культура и ТВ
"Было время – в этих краях каждая собака меня знала": почему все забыли Павла Луспекаева
Церемония вручения наград кинопремии "Золотой орел": фоторепортаж
"Текли слезы, посинели губы": Юлия Подозерова рассказала о съемках сериала "Отпуск"
Анастасия Вертинская пожаловалась на невозможность видеться с внуками
Шоу-бизнес
Пассажиров люблю, как и зрителей: Ирина Шведова в пандемию работала в такси
Владимир Винокур: Пережили Афганистан – переживем и коронавирус
"Пошла вон отсюда!": поклонницы Караченцова закидывали Поргину кирпичами и гвоздями
Аккуратно "слили": Почему Тотьмянина ушла из "Ледникового периода"?

Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные побочные эффекты вакцины от коронавируса
Редактирование генов поможет защититься от слепоты
Мини-пиги помогут человечеству победить храп
Свежие эмбрионы чаще делают женщин матерями, чем замороженные
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Фото и видео в статье: Павел Зубов
Юрий Стоянов представил первый альбом своих песен под гитару: видео
Кадр из фильма Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки"//фото: скриншот YouTube
"Навальный готовится умереть в тюрьме": Радзиховский раскрыл жесткий план Путина
Фото в статье: Global Look Press
Медвежья услуга Собянина: в пандемию власти лишили пенсионеров нужных лекарств
Иван Голунов//фото: Global Look Press
"Правдоруб Голунов – это, блин, миф": обидчики журналиста устроили фарс в суде
Фото: Андрей Романенко; в статье: Global Look Press
Его профессия – революционер: большой очерк Дмитрия Быкова о Владимире Ленине
Фото: стоп-кадр с YouTube
Режиссёр Виталий Манский:
Фильм Навального общество взбудоражил, а может, и взорвал 
Фото в статье: телеканал СТС, Instagram
Андрей Леонов:
Первый съемочный день был таким же трудным, как в "Папиных дочках"
Анна Банщикова в сериале "Ищейка" // Фото в статье: личный архив актрисы
Анна Банщикова о съемках пятого сезона "Ищейки":
"Лицо замерзало так, что я не могла говорить!"
Константин Райкин // фото в статье: Global Look Press
Константин Райкин:
Как можно не проходить в школе "Архипелаг ГУЛАГ"? Это же как прививка!
Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе в шоу "Я почти знаменит"//фото в статье: "Первый канал", Максим Ли
Жанна Бадоева:
В шоу талантов я была бы самой бездарной участницей
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Какой стыд: мама Давы грязно выругалась в адрес "пьяной" Бузовой
Катя Лель//фото: Global Look Press
"Они снова здесь!": Катя Лель сняла НЛО на видео
Юлия Началова // фото: Global Look Pres
"Юля хотела много детей!" Друг Началовой рассказал о ее неудачных попытках стать мамой
Эрика Куталия // Фото в статье: Instagram
"Продай свои пальцы!": дочь Урганта в США осталась без денег
Борис Грачевский // фото: Global Look Press
"Грачевский изнывал от диких болей": стало известно о мучениях основателя "Ералаша"
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
^