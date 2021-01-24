3408 задержанных, Госдеп США требует освободить Навального. Главное к 24 января

На прошедших в 111 городах России акциях в поддержку Алексея Навального были задержаны 3408 человек, сообщает «ОВД-Инфо» (последние данные на интерактивной карте «Медузы» по регионам). Это абсолютный рекорд по сравнению с любыми митингами в новейшей истории страны. Список задержанных по регионам можно посмотреть здесь.

Число участников акций неясно. «Белый счетчик» не занимался оценкой численности по обычной методике, сообщил социолог Алексей Захаров в своем Facebook. По его словам, их примерная оценка по Москве — от 18 до 35 тысяч участников.

«ОВД-Инфо» сообщает о как минимум 28 случаях избиения полицейскими протестующих, среди них есть и журналисты, которых задержали в количестве 38 человек. Среди задержанных минимум 140 несовершеннолетних. Во время митинга очевидцы отмечали, что могла иметь место установка на целенаправленное задержание подростков. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецовой говорила о 300 задержанных детях.

В Петербурге появилось видео, когда полицейский настойчиво хочет задержать молодую пару, к нему подходит мужчина и предлагает взять вместо них его, если тому так нужно соблюсти план по задержаниям, и полицейский соглашается.

Чаще всего задержанным вменяются ч. 5 ст. 20.2 КоАП и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП о нарушении правил участия в акции и создании помех городской инфраструктуре.

В Москве по итогу акций возбуждены уголовные дела о нападении на силовиков (ст. 318 УК), о хулиганстве (ст. 213 УК) и об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК). В Санкт-Петербурге и во Владивостоке — о применении насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК). Также в Питере возбуждено дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Во Владивостоке — за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст 267.1 УК). В Татарстане, Новосибирске и Ростове-на-Дону — о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст 212 УК). Ранее СК возбудил дело о «вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК).

В Курске майор полиции Руслан Агибалов записал ролик в поддержку Навального. Он рассказал, что через пару часов его вызвали в ФСБ, а затем уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».

Сын бизнесмена из топ-7 российского списка Forbes Михаила Фридмана Александр ходил на акцию в поддержку Навального ради «свободного будущего своей страны». На это обращают внимание «Открытые медиа». Также на акцию пришел основатель сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев (179 место в отечественном Forbes): «Просто прислушался к себе, прислушался к своей совести и решил, что нужно пойти», пояснил он.

Акций штабов Навального 24 января не будет, на это обратил внимание штаб во Владивостоке. При этом в следующую субботу, 30 января, повторная акция не исключена.

Госдеп США и МИД Великобритании выступили с осуждением силового разгона мирных протестующих в России. Глава английского МИДа Доминик Рааб также призвал «уважать международные договоренности по линиям Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций».

Госдеп США также потребовал выпустить Навального на свободу: «Продолжающиеся попытки подавления прав россиян на мирные протесты и свободу слова, арест Алексея Навального и силовое подавление последовавших протестов — тревожные признаки дальнейшего ограничения основных свобод и гражданского общества», — говорится в сообщении ведомства.