Стахановцы по-омоновски: полиция перевыполнила планы по задержаниям митингующих

В результате акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей стране было задержано более 10.000 человек. Из них почти половина – в Москве. Суды превратились в конвейеры, выносящие решения за 6–10 минут. Многие задержанные, даже «первоходы», получили арестные статьи. Как результат: спецприемники не выдержали аншлага.

Московский «Окрестин»

Три московских спецприемника общей вместимостью 140 человек затрещали по швам уже после акции 23 января. И тут власти вспомнили, что у них в деревне Сахарово в Новой Москве есть центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где мигранты-неудачники ждут решения вопроса о депортации. Неизвестно, куда дели мигрантов, но автозаки потянулись туда.

– Полиция явно перестаралась: спецприемники МВД не рассчитаны на такое количество людей. Поэтому возник коллапс, – прокомментировал ситуацию адвокат и депутат МГД Евгений Ступин.

«Из отдела полиции мы вышли в час дня, – передал 4 февраля из Сахарово автор канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. – С тех пор почти всё время… мы провели в автобусе: около 16 часов (рекорд – 40 часов. – Авт.).

Первые фото из Сахарово заставили содрогнуться. В крохотную камеру на 8 человек набили 28 арестантов. Люди спали кто на полу, кто сидя за столом, кто по двое – по трое на лежаках без матрасов.

Снаружи ЦВСИГ в Сахарово было не лучше: там выстроилась огромная очередь родственников с передачами. На момент подготовки материала в Сахарово находились 812 узников. На прогулке заключенные устроили митинг. Печатать то, что скандировали в адрес Путина, нам запрещает Роскомнадзор.

...для всех противников коррупции

Молот протеста

Тем временем силовики устроили людям давку в московских судах, но обвинения в нарушении санитарных норм были предъявлены почему-то оппозиционерам.

– Сами заседания проходят моментально, но приходится ждать очень долго, – говорит Евгений Ступин. – Потому что у судьи свой график, а все эти административки – они вне графика.

По словам нашего собеседника, правосудие по задержанным работает в режиме конвейера.

– Судьи вообще не слушают, что им говорят люди, – продолжает Ступин. – Ни по одному делу нет ни одного потерпевшего! Непонятно, на каком основании люди вообще привлекаются. Ходатайствуешь о допросе сотрудников полиции – может, они знают потерпевших? На это судья отказывает, «потому что вы не обеспечиваете явку свидетелей». То есть я должен сам насильно полицейского доставить в суд. Никакой критики с точки зрения закона не выдерживают все эти решения.

Картина в зале суда: студент дает показания. Рассказывает, что гулял с девушкой по центру. Увидели на Театральной площади несколько сот бойцов ОМОНа.

Судья шутит: «Так что, несанкционированный митинг был у ОМОНа?» Смеется. Парень серьезно отвечает: «Получается, что так». – «Понятно, вы виновны».

– Еще там был путинец, – вспоминает Ступин. – Шел выпивший, на всех ругался: «Зачем вы в этом участвуете? Я – за Путина!» Его также взяли и упекли, никто не разбирался. Причем взяли его не за пьянство и нарушение общественного порядка, а за участие в митинге.

Новый беспредел

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, получивший 25 суток в Сахарово [8 февраля Мосгорсуд сократил срок его ареста на 10 суток] за якобы призывы к участию в акции 23 января, в тот день сидел дома и вел трансляцию. Но арестовали его не за это, тем более что подобное уже было. Он сидит за репост шутки о самом себе. Рапорт эшника об этом непередаваем. Он явно не понимает, о чем там речь, но видит на прилагаемой картинке слова «за Навального» и «23 января 14.00». Как рассказал адвокат Федор Сирош, Сергей пытался объяснить суду, что его твит надо еще найти и об умышленном распространении речь не идет.

Автору ютуб-канала Real View Федору Худокормову на акции 2 февраля травмировали голову. Один из росгвардейцев внезапно развернулся и ударил дубинкой снимавшего аресты Федора. А потом ударил еще раз. Позже Худокормов сообщил о намерении привлечь росгвардейца к ответственности.

– Федор сейчас чувствует себя относительно неплохо, правда, из дома пока не выходит, – рассказал адвокат «Агоры» Леонид Соловьев. – В НИИ Склифосовского ему поставили диагноз: ЧМТ и сотрясение мозга. От своих намерений он не отказывается: я еще в четверг отнес заявление в СК по Тверскому району. Федор был в опознавательном жилете журналиста и с пресс-картой.

В четверг вечером глава сети штабов Навального Леонид Волков объявил о приостановке протестов до весны или до лета.

Своя история о жестокости работавших на митингах силовиков имеется и у Sobesednik.ru. Нашего журналиста, редактора газеты «Зажигай» Светлану Хрусталеву несколько раз ударили дубинкой и посадили в автозак во время протестной акции 31 января. Подробно об этом мы писали несколько дней назад:

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Материал вышел в издании «Собеседник» №05-2021 под заголовком «Спецприемники забиты под завязку».