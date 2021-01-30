Главред "Медиазоны" задержан на прогулке с сыном

В Москве задержан Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Об этом сообщает само издание.

Силовики в бронежилетах задержали сотрудника СМИ в подъезде дома, когда он выходил на прогулку с сыном.

К Смирнову выехал защитник из «Апологии протеста» Алан Гамазов. Журналист доставлен в отдел полиции по Тверскому району.

Сергея Смирнова обвиняют в участии в несанкционированной акции и призывах к участию в ней.

На протяжении недели силовики и другие представители власти оказывают давление на активистов в столице и регионах.