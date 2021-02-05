"Дырка вместо туалета": история одного видео из спецприемника в Сахарово

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального на реальный. Его судили по делу «Ив Роше», которое Европейский суд по правам человека признал незаконным. Навальному вынесли приговор – три с половиной года тюремного заключения. Из этого срока вычли почти восемь месяцев, которые Навальный провел под домашним арестом еще в 2014, то есть в колонии общего режима ему предстоит провести два года и восемь месяцев. В день суда тысячи сторонников оппозиционера вышли на улицу в его поддержку, из них сотни были задержаны. В автозаке оказалась и студентка Любовь Киселева.

Видео из камеры в Сахарово с участием Любы моментально облетело социальные сети. Мы поговорили с Любой о том, как ее задержали и как сейчас обстоят дела в спецприемнике в Сахарово.

Люба с ее двоюродным братом и его женой вышли на центральные улицы города 2 февраля, как раз после оглашения приговора Алексею Навальному, но долго гулять не пришлось – их задержали сразу после того, как они перешли дорогу по Театральному проезду к Театральной площади. Как рассказывает Люба, их окружили сотрудники правоохранительных органов, задержали и сразу отвели в автозак без окон и дверей, для самых опасных преступников. Любу осудили по статье 20.2 часть 6.1 КоАП РФ - «6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». То есть Любу обвинили в создании помех дорожному движению, к этой статье она никакого отношения не имеет, она переходила дорогу на зеленый, по пешеходному переходу. Кстати, забегая вперед, всем двадцати пяти задержанным из автозака, в котором находилась Люба, кроме одного человека с инвалидностью, вынесли приговор с арестом на пятнадцать суток.

Люба сама позвонила нам из спецприемника в Сахарово и рассказала как все происходило. Пока мы разговаривали с Любой на фоне раздавался гимн России: «Ты слышишь? Это те, кто на прогулке поют гимн».

Когда автозак был уже заполнен задержанными, их отвезли в ОМВД по Мещанскому району, но мест там не оказалось. Далее автозак с задержанными уехал в ОМВД по Красносельскому району, там и начался настоящий кошмар для Любы и других задержанных. По словам Любы, у нее отобрали ее таблетки, а когда она пожаловалась на плохое самочувствие, ей вызвали скорую помощь. Благодаря фельдшерам, медикаменты удалось вернуть обратно, Люба им очень благодарна. В Красносельском ОМВД с задержанными общались уже не так вежливо, как до этого:

«Я раньше не понимала почему зеки так разговаривают, теперь я поняла, они набираются от тех, кто работает в правоохранительных органах».

После ночи без сна, проведенной в ОМВД, Любу с остальными задержанными отвезли в суд на автобусе, уже с окнами, но поспать все равно не удалось. Судебный процесс длился очень долго – с половины третьего до десяти вечера третьего февраля, каждого судили по часу. Потом уже осужденных задержанных окольными путями, по Калужскому шоссе отвезли в теперь уже известный на всю страну спецприемник в Сахарово, вообще это Центр временного содержания иностранных граждан, но, поскольку мест в столичных спецприемниках не осталось из-за большого количества задержанных на шествиях в поддержку Алексея Навального, его быстро переоборудовали.

Любу с другими девушками посадили в камеру предварительного заключения, из которой как раз было снято то самое видео. В камере для восьми человек находилось около шестнадцати заключенных, матрасов и постельного белья девушкам не предоставили. Справлять нужду они были вынуждены на глазах у сокамерников, причем туалетом это место назвать нельзя – обыкновенная дырка в полу.

Сейчас Люба сидит в камере для четверых, девушек там действительно четыре. Матрасы им выдали, этой ночью впервые за трое суток удалось поспать. Передачки в Сахарово – отдельная тема. Родственники задержанных стоят в многочасовой живой очереди у спецприемника, чтобы передать внутрь еду, воду и предметы личной гигиены. В списке разрешенного не так много предметов, причем все нужно передавать в прозрачных полиэтиленовых пакетах, а из доширака убирать специи. Сахар только в рассыпчатом виде, видимо, в «кубики» можно что-то спрятать.

Кстати, телефоны остались у задержанных, потому что их вещи просто забыли проверить, поэтому в этот раз общественность увидела, как содержат заключенных изнутри.

Брата Любы держат с ней на одном этаже, в одной из соседних камер, кстати, мужчин и женщин сажают в разные камеры.

На выходных мы поедем к Любе, передадим ей передачки. Если вы хотите помочь людям, оказавшимся в такой несправедливой ситуации, вы тоже можете это сделать.

Напомним: комментируя условия, в которых в Сахарово первое время пребывали задержанные после митингов, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что вышедшие протестовать в происходящем с ними виноваты сами. При этом в МВД недавно обратили внимание, что описанные в СМИ ужасы спецприемника (вроде дырки вместо туалета и отсутствия матрасов) – не отражают реальные условия, в которые были помещены митингующие, поскольку позднее все они были переведены в более комфортные камеры.

Зайниева Анна