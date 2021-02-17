Матвиенко возмутил фейк о её пенсии в 450 тысяч. Зарабатывает она в 3 раза больше

Спикер Совета Федерации сочла нужным развенчать миф, что её пенсия составляет 450 тысяч рублей. Она заверила, что это не так. По ее словам, эти слухи распространяют те, кто хочет «дискредитировать людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше».

По официальной декларации она получает почти 17 миллионов рублей в год или 1,4 миллиона в месяц.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов» — отметила глава Совфеда (цитата по ТАСС). Она пояснила, что недостоверные сведения о её якобы пенсии в 450 тысяч «возмущают» и, «естественно, раздражают» россиян. Она заверила, что получает куда более скромную пенсию в 25 тысяч рублей.