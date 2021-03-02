Операция преемник: Михеев раскрыл сенсационный план Кремля по Навальному

Существует вероятность, что поток оценок ситуации, которая сложилась по итогам зимнего противостояния между российским оппозиционером Алексеем Навальным и властью в стране, не прекратится еще очень долго, или как минимум до того момента, пока соратники Алексея Анатольевича не решат выйти из игры и перестанут вести работу на поддержание соответствующей повестки. Разумеется, власти рассчитывают на то, что после осуждения и отправки в колонию об одном из самых ярких оппозиционных политиков забудут, постепенно выводя его не только из политической, но и из информационной повестки.

Причем политологи по этому поводу все чаще высказываются в несколько ином ключе, отмечая, что после громкой истории с задержанием и судом эффект может получиться противоположным, а потому утверждают, что забыть и тем более простить то, каким образом обошлись с Навальным, его сторонники и огромное число сочувствующих россиян уже не смогут. Разумеется, не стоит забывать и о мнении противоположного лагеря, склонного считать блогера едва ли не агентом западных спецслужб. Можно даже говорить о том, что в этом контексте сплелось огромное количество таких разных и в то же время таких похожих друг на друга, но еще и настолько же противоречивых мнений.

Как бы там ни было, до разрешения ситуации еще довольно далеко, а ответы на наиболее острые вопросы по ней даст только время, но уже сейчас понятно, что заставить забыть о Навальном в том формате, в котором хотелось бы его оппонентам, попросту не получится. О Навальном продолжают говорить даже те эксперты, кто привык противопоставлять его своим идеалам с точки зрения прогрессивного российского государства.

Одним из таких экспертов можно назвать политолога Сергея Михеева. Не так давно в интервью Youtube-каналу «Metametrica» он выдал весьма громкое заявление, которое очень подошло бы для ценителей конспирологических теорий. Впрочем, Михеев не единственный, кто высказывается в подобном ключе.

«Есть вероятность, что Навального "утилизируют" в отрицательный момент – это классическая технология. Например, подводится ситуация к 2024 году: ситуация с помощью таких, как Навальный, раскачивается до предела, а потом на сцену выходят определенные люди и говорят "мы знаем, как с этим справиться". После этого с Навальным очень быстро разбираются. Кто будет этим человеком, спасителем, преемником? Это абсолютно неважно.

Для Кремля сейчас важно пойти на уступки, найти компромисс с Западом, сейчас там нужен баланс для обеспечения транзита. Это абсолютно очевидная ситуация, классика, трехходовка: сначала с помощью очень харизматичных личностей (как Навальный) раскачиваем ситуацию, даем им довести все до упора, ставим все на грань катастрофы, а потом эту же личность и уничтожаем руками спасителя. Ситуация очевидная. Для полного понимания происходящего достаточно иметь простое историческое образование», – отметил Сергей Михеев.