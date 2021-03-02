Операция преемник: Михеев раскрыл сенсационный план Кремля по Навальному

Фото: depositphotos

Удалять, нельзя сканировать: как защититься от QR-кодов мошенников
Александра Трусова // фото: Global Look Press; в статье: соцсети

Кубок России с привкусом блата: дочери Тутберидзе помогли в обход других фигуристов?
Сергей Удальцов // фото: Global Look Press

Сергей Удальцов: Левые силы уже возле Кремля
Артемий Панарин // фото: Global Look Press

Кто вдохновил Назарова на войну с Панариным: экс-тренеру "Витязя" грозит статья
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Ученые массово заявили, что Путину врут об их высоких зарплатах
Цены уже выросли на 20%: продавцы цветов назвали стоимость букета на 8 марта
"Сами-то на личных самолетах порхаете": Матвиенко разнесли за совет отдыхать в России

Новости дня

02 марта, вторник

[21:35]Стал известен список имен, попавших под санкции Евросоюза и США
[21:14]Курица и яйца не будут дорожать два месяца
[19:49]В Красноярске и Москве после штурма вебкам-студий завели дело об обороте порнографии
[19:19]Хореограф "Танцев со звездами": Восхищаюсь, как участники поддерживали друг друга
[18:32]Центру "Насилию.нет"* грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей
[17:48]Президент Татарстана поблагодарил лицеистов за сравнение с Биллом Гейтсом
[16:57]Валентина Матвиенко требует освободить школьникам два дня недели от уроков
[15:31]Не надо пугаться: 3 марта в регионах планово завоют сирены
[15:10]В Госдуму внесены поправки, которые позволят врачам спокойно обезболивать пациентов
[14:06]В Подольске двое мужчин заставляли людей с инвалидностью попрошайничать
[12:56]СК Беларуси объявил Тихановскую в розыск из-за подготовки к захвату госорганов
[11:36]Коллективный иммунитет к COVID-19 в России появится во второй половине года
[10:44]Петр Толстой предложил создать альтернативный ЕСПЧ со странами-союзниками России
[10:15]Два источника Reuters заявили, что сегодня будут введены новые санкции в отношении РФ
[06:00]В Москве устроителя подставных свиданий с геями приговорили к 3,5 годам колонии

01 марта, понедельник

[18:05]В Питере подан первый в РФ иск против присвоения физлицу статуса СМИ-иноагента
[17:48]Российско-американский исполнитель обвинил Земфиру в плагиате
[17:17]Шквальный ветер и арктический мороз: москвичей предупредили о скором ухудшении погоды
[16:39]Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют в новом фильме от режиссера "Mamma Mia! 2"
[15:55]"Абсолютно тупиковый путь": МИД РФ пообещал отреагировать на новые санкции ЕС
[15:22]Вышел трейлер нового мистического сериала о Шерлоке Холмсе от Netflix
[14:44]После разговора с Путиным Пашинян взял назад свои слова об "Искандерах"
[14:25]Джокович догнал Федерера по числу недель на первой строчке рейтинга
[13:27]Большинство россиян верят, что ковид – биологическое оружие, но не боятся его
[12:44]Кара-Мурза попросил избегать "неуместных аналогий" между Проценко и омскими врачами
[12:05]В Госдуме хотят привлечь ФСБ к импортозамещению в финансовом секторе
[11:33]Второго полицейского привлекли за утечку данных об отравлении Навального
[10:39]Роскомнадзор грозит Twitter штрафами за неудаление части постов по их требованию
[10:11]В правительстве назвали "спекуляцией" включение России в число "горячих точек"
[09:29]Триумфаторы "Золотого глобуса": "Корона", "Ход королевы", "Душа" и "Борат 2"
[08:50]Убрать труд и ОБЖ, РФ среди "горячих точек", монолог Трампа. Главное к 1 марта

28 февраля, воскресенье

[17:50]В Смольном считают, что пожелтевшая вода в Питере – это "абсолютно естественно"
[16:58]Новозеландская группа первой в мире транслировала свой живой концерт в TikTok
[16:13]"Мне 37 лет, и я наконец-то принимаю себя": Джона Хилл похвастался фото без футболки
[15:32]Александр Большунов завоевал золото на Чемпионате мира по скиатлону
[15:04]В Туркменистане запретили продавать алкоголь по выходным
[14:28]Белый дом намерен "непрерывно" вводить новые санкции против России
[13:16]В Беларуси футбольные фанаты отказываются болеть за свои клубы из-за Лукашенко
[12:32]Спустя 5 лет Facebook выплатил $650 млн по коллективному иску 1,6 млн пользователей
[11:56]"Нет у вас чести и не было": Юлия Навальная ответила на извинения Артемия Лебедева

Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото: Global Look Press
Как победить тараканов
Фото: depositphotos
Как я рада авокадо: рецепт вкусной закуски для здоровья и мужской силы
Фото: Global Look Press
Отдать адресату, выбросить, сжечь: что делать с чужими письмами?
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
sobesednik logo

Операция преемник: Михеев раскрыл сенсационный план Кремля по Навальному

Политика
15:30, 02 марта 2021

Операция преемник: Михеев раскрыл сенсационный план Кремля по Навальному
Алексей Навальный // Скриншот видео пресс-службы Мосгорсуда
Алексей Навальный // Скриншот видео пресс-службы Мосгорсуда

Существует вероятность, что поток оценок ситуации, которая сложилась по итогам зимнего противостояния между российским оппозиционером Алексеем Навальным и властью в стране, не прекратится еще очень долго, или как минимум до того момента, пока соратники Алексея Анатольевича не решат выйти из игры и перестанут вести работу на поддержание соответствующей повестки. Разумеется, власти рассчитывают на то, что после осуждения и отправки в колонию об одном из самых ярких оппозиционных политиков забудут, постепенно выводя его не только из политической, но и из информационной повестки.

Причем политологи по этому поводу все чаще высказываются в несколько ином ключе, отмечая, что после громкой истории с задержанием и судом эффект может получиться противоположным, а потому утверждают, что забыть и тем более простить то, каким образом обошлись с Навальным, его сторонники и огромное число сочувствующих россиян уже не смогут. Разумеется, не стоит забывать и о мнении противоположного лагеря, склонного считать блогера едва ли не агентом западных спецслужб. Можно даже говорить о том, что в этом контексте сплелось огромное количество таких разных и в то же время таких похожих друг на друга, но еще и настолько же противоречивых мнений.

Как бы там ни было, до разрешения ситуации еще довольно далеко, а ответы на наиболее острые вопросы по ней даст только время, но уже сейчас понятно, что заставить забыть о Навальном в том формате, в котором хотелось бы его оппонентам, попросту не получится. О Навальном продолжают говорить даже те эксперты, кто привык противопоставлять его своим идеалам с точки зрения прогрессивного российского государства.

Одним из таких экспертов можно назвать политолога Сергея Михеева. Не так давно в интервью Youtube-каналу «Metametrica» он выдал весьма громкое заявление, которое очень подошло бы для ценителей конспирологических теорий. Впрочем, Михеев не единственный, кто высказывается в подобном ключе.

«Есть вероятность, что Навального "утилизируют" в отрицательный момент – это классическая технология. Например, подводится ситуация к 2024 году: ситуация с помощью таких, как Навальный, раскачивается до предела, а потом на сцену выходят определенные люди и говорят "мы знаем, как с этим справиться". После этого с Навальным очень быстро разбираются. Кто будет этим человеком, спасителем, преемником? Это абсолютно неважно. 

Для Кремля сейчас важно пойти на уступки, найти компромисс с Западом, сейчас там нужен баланс для обеспечения транзита. Это абсолютно очевидная ситуация, классика, трехходовка: сначала с помощью очень харизматичных личностей (как Навальный) раскачиваем ситуацию, даем им довести все до упора, ставим все на грань катастрофы, а потом эту же личность и уничтожаем руками спасителя. Ситуация очевидная. Для полного понимания происходящего достаточно иметь простое историческое образование», – отметил Сергей Михеев.

Теги: #Навальный #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Игорь Краснов // Фото: Global Look Press

Политика

Стал известен список имен, попавших под санкции Евросоюза и США
Алексей Навальный // Алексей Навальный // Фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда

Политика

Следят за транзитом и состоянием здоровья: политолог сделал странное заявление о санкциях
Global Look Press

Политика

Три сценария от Путина и Запада: Демушкин рассказал, что ждет Навального после этапирования
Политика
Следят за транзитом и состоянием здоровья: политолог сделал странное заявление о санкциях
Три сценария от Путина и Запада: Демушкин рассказал, что ждет Навального после этапирования
Памятник на Лубянке: Венедиктов рассказал о «рискованном шаге» Собянина
Путин объявит об отставке и досрочных выборах? Игорь Скурлатов сделал неожиданное предположение
Общество
Путин "антипрививочник"? Красовский прокомментировал отсутствие информации о вакцинации президента
"Может повторить": скопинский маньяк 3 марта выходит на свободу
Обида населения осталась: политолог предрек послабления для российский пенсионеров
Депардье разыскивают судебные приставы за долги
Колумнисты
Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Интересно, какой вариант памятника был у самого Собянина? А может быть, такой и был? Кто ходил на Лубянку после недавней реконструкции, знает, что в самом центре площади теперь зона отдыха, облицованная столь любимой мэром плиткой. Она и есть памятник. Вот это актуально, вот это про нас...

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

После дела Прокопьевой стало понятно, что привязаться в России могут практически к любому «несистемному» мнению. И таким парням, как Данила Поперечный, отчасти формирующим менталитет нового поколения «рожденных при Путине», это не нравится. Они не только оплачивают чужие штрафы. Они не замолкают, а говорят еще язвительнее

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Если уж искать во всем символический подтекст, акция по установке памятника Дзержинскому будет прямо самоубийственна. Дзержинский до 1917 года – отважный и последовательный борец против полицейского государства. Правильно они все делают. Словно ангелы небесные диктуют им самые гротескные, заведомо провальные, подрывающие их собственную систему мероприятия

Культура и ТВ
Соловьев жестко ответил на пародию о пропагандистах: ТНТ сам живет на деньги Газпром-медиа
Юрий Башмет: Самый слабый инструмент в нашей стране – валторна
"Чикатило", Стоянов-вампир, Майков-мент: 3 главных сериала марта
Звезда сериала "Сваты" рассказал, когда продолжатся съемки последнего сезона
Шоу-бизнес
"У меня нет денег": Буйнов 8 марта оставит жену без подарка
Выдумала беременность: звезда "Дома-2" призналась в обмане
Брухунова взбесилась из-за Степаненко
Гузеева шокировала вторым подбородком: у похудевшей телеведущей "поплыло" лицо

Здоровье
Тяжелое поражение сердца: ученые нашли новые опасные последствия COVID-19
Ежи и кошки могут стать новыми носителями коронавирусов
Вирусолог рассказал, накроет ли Россию весной третья волна коронавируса
Ученые: женщинам неправильно диагностируют гипертонию
Туризм
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Авто
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Владимир Потанин // фото в статье: Global Look Press
Потанин зарабатывает всего 30 тысяч рублей. Но в секунду
Игорь Бутман // фото: Global Look Press; в статье: Центр культуры и искусства «Арт-Джаз»
Бутман и Ко: как близкие к властям деятели искусства захватили рынок президентских грантов
Михаил Мишустин // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Мишустин променял рельсы на лобстеров: семья премьера кормится за счет развала предприятия в Иванове
Активисты попали под раздачу неожиданно // фото в статье: Соколов Дмитрий, соцсети
Хордой по морде: как в Москве борются с противниками радиоактивной стройки
Генри Резник // фото в статье: Андрей Струнин
Генри Резник отматывает сроки назад
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Геннадий Онищенко // фото в статье: Global Look Press
Геннадий Онищенко:
Иммунный статус Путина – гостайна!
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press
"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде
Фото: скриншот с YouTube
"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
^