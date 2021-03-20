Володин уличил "Умное голосование" в желании повлиять на выборы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за проектом Алексея Навального «Умное голосование» стоят зарубежные разведслужбы. В остальном его характеристика «Умного голосования» мало чем отличается от той, что декларируют авторы.

«Умное голосование» — технология, главной декларируемой задачей которой является добиться поражения на выборах представителей «Единой России» и аффилированных с ней кандидатов через поддержку их главных оппонентов (чаще всего ими являются коммунисты из КПРФ).

Володин согласен с тем, что это попытка «вмешательства во внутренние дела» России, а также, что единственной его мотивацией является создание «оппозиции действующей власти». Впрочем, по его версии, это делают некие «инициаторы» из-за рубежа: «На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы», — пишет он, не приводя никаких доказательств этому тезису. В действительности, главным инициатором проекта и его лицом является Алексей Навальный, который находится на территории России, в исправительной колонии №2 во Владимирской области.

«"Умное голосование" — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан», — пишет Володин. Этот тезис также не противоречит позиции команды Навального. Однако единоросс добавляет, что «в его основе — желание попасть во власть». Это сомнительно, ведь чаще всего поддержанные проектом политики вовсе не поддерживают само «Умное голосование», а тех, кто его продвигает, редко допускаются до выборов.

Отвечая на комментарий Володина, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш с иронией предлагает вовсе запретить демократию, чтобы кто-то кроме единороссов не проявлял «желания попасть во власть»: «Пора уже признать всю концепцию выборов экстремистской — ведь это очевидное преступление, если во власти есть кто-то не из "Единой России"».