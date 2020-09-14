"Умное голосование" провело депутатов в города, но не в регионы – там лишь 7,5%

Из 239 кандидатов в законодательные собрания регионов, которых поддержало «Умное голосование», лишь 18 человек или 7,5% одержали победу, а чаще занимали вторые места, но иногда с кратным разрывом. Об этом сообщает Znak.com.

В городских парламентах проект Алексея Навального показал себя намного лучше: в Тамбове из 18 мандатов только один достался единороссу, а 16 забрали кандидаты от «Умного голосования». Ранее Sobesednik.ru сообщал, что благодаря «Умному голосованию» большинство голосов потеряли городские заксобрания Новосибирска и Томска, где депутатами стали также и главы штабов Навального Сергей Бойко и Ксения Фадеева, которых Навальный ещё до отравления поддержал лично.

«Я абсолютно уверен, что в Томске такой оглушительно успешный результат "Умного голосования", в том числе из-за того, что томчане разделили переживания об Алексее Навальном и разделили всю эту трагедию», — заявил в эфире «Эха Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

Как обращает внимание «Интерфакс», из недавно созданных партий три смогли провести своего представителя в региональный парламент и теперь им не нужно собирать подписи для участия в выборах в Госдуму. Среди этих партий «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева, «Зеленая альтернатива» и «За правду» Захара Прилепина.