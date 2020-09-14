"Объединенные демократы" и Ходорковский подвели предварительные итоги выборов

По предварительным подсчетам «Объединенные демократы» провели в муниципалитеты Ивановской, Новгородской, Владимирской областей и Татарстана 60 независимых кандидатов, об этом сообщает их пресс-служба.

«Уже видно, что несмотря на жесточайшее противодействие со стороны партии власти и бюрократии десятки независимых кандидатов смогли избраться в муниципалитеты», — пишут они.

Среди их кандидатов в Ивановской области оказалось 13 человек, в Новгородской — 22, во Владимире — 11, а в Татарстане — 14 в шести разных муниципалитетах.

Как пишет один из организаторов проекта Михаил Ходорковский, «оппозиции пришлось буквально выгрызать победу своих кандидатов вопреки фальсификациям, для которых в этот раз было предоставлено вместо одного три дня при дальнейших ограничениях для наблюдателей», а в ходе выборов глав регионов и на многих других «Единая Россия» «нарисовала себе голоса».

Он напоминает, что на представителей «Объединенных демократов» и на других независимых кандидатов давление оказывалось ещё на этапах предвыборной компании, а исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и сейчас находится под административным арестом.

«Я поздравляю всех этих мужественных людей и обещаю всемерную правовую поддержку в их непростой работе», — заявил Ходорковский.